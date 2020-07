Parece que este va a ser el año con más movimiento dentro de la gama de wearables de la firma china. Ya que más allá del modelo estándar de Xiaomi Mi Band 5 se espera al menos otros dos modelos, como serían los Lite y Pro. Todo ello después de haber lanzado la Redmi Band, su pulsera más barata. Ahora hemos conocido una misteriosa Xiaomi Mi Band 4C que cuenta con unas características bastante similares, por no decir idénticas, a la de la Redmi Band, la pulsera de los chinos que tiene casi todo en común con este modelo. Veremos si llega finalmente a nuestro país.

Xiaomi Mi Band 4C, ¿Qué alternativas ofrece?

Pues da la casualidad, o no, de que esta nueva pulsera es la misma Redmi Band lanzada hace unas semanas. Como sabéis la marca de Xiaomi estreno hace poco su primera pulsera de actividad, y esta se ha convertido en la Xiaomi Mi Band 4C en Hong Kong, el país donde se ha presentado esta nueva pulsera, o más bien que presentar, se ha publicado su página oficial en Xiaomi Hong Kong. La realidad es que estamos ante la misma pulsera de Xiaomi, pero con la diferencia de que esta ha sido remarcada para la firma china, en lugar de denominarse Redmi Band. Por tanto actualmente tenemos tanto la Xiaomi Mi Band 5 como la Redmi Band presentadas fuera de España, y ninguna de ellas está a la venta en nuestro país.

Xiaomi Mi Band 4C | Xiaomi

Por tanto cabe la posibilidad de que esta pulsera, la Xiaomi Mi band 4C pueda terminar llegando a España en un futuro cercano. No en vano uno de sus principales competidores, Realme, ya vende su propia Band en nuestro país, a un precio muy competitivo, de 24,99 euros. Por tanto ahora Xiaomi no cuenta con una alternativa real a esta pulsera de Realme, ya que la Mi Band 4 oficialmente se mueve alrededor de los 30 euros, y es de esperar que cuando se estrene la nueva generación lo haga por alrededor de los 40 o 50 euros. Por tanto hay un hueco en el mercado español y mundial que podría querer contrarrestar Xioami con este modelo 4C, más básico y barato que sus habituales wearables. Pero aquí no termina la gama de productos relacionados de Xiaomi, sino que también hay una Xiaomi Mi Band 4 con NFC que de momento solo se ha lanzado en Rusia.

Xiaomi Mi Band 4C | Xiaomi

Por lo que habría ya tres modelos de Mi Band con potencial de llegar a nuestro mercado en los próximos meses con precios bastante ajustados. Una Xiaomi Mi Band 4C que hace casi de todo, medir el ritmo cardiaco, la calidad del sueño o nuestra actividad física. Veremos si finalmente la disfrutamos en España a buen precio o si finalmente accederemos a otras versiones alternativas, como la NFC o la Mi Band 5, cualquiera de estas sería ideal, porque pagar es lo único que las personas no pueden hacer con sus iPhone.