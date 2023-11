La nueva tableta Oppo Pad Air 2 se estrena con un precio muy ajustado

El fabricante chino acaba de presentar una nueva tableta que nos es muy familiar, no por su nombre, pero sí tanto por su diseño como por sus características internas. Se trata de una tableta que es idéntica a la OnePlus Go presentada hace ya unos meses. Pero su lanzamiento es importante para el mercado europeo, porque podría ser el modelo que llegue finalmente a nuestras tiendas, en lugar del modelo de OnePlus, que tan siquiera el pasado año se vendió en España, a diferencia de la anterior Oppo Pad Air, que si hemos visto en los estantes de las tiendas en España.

Ficha técnica de la Oppo Pad Air 2

La nueva tableta de la firma china llega con unas características que nos parecen verdaderamente sorprendentes teniendo en cuenta su precio tan ajustado. Empezando por la pantalla, que cuenta con una gran resolución, ya que en sus 11,35 pulgadas tenemos una resolución de 2408x1720 píxeles. Además, cuenta con una tasa de refresco de 90Hz, por lo que se trata de un panel de bastante calidad en todos los sentidos.

Oppo Pad Air 2 | Oppo

El rendimiento depende de un procesador que ya es habitual entre los móviles de gama media, como es el Helio G99 de MediaTek. A este le acompañan 6GB u 8GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno disponible es de 128GB o 256GB. La batería de este modelo cuenta con bastante capacidad, 8000mAh, y tiene una carga razonablemente rápida, que alcanza los 33W de potencia. Tiene detalles interesantes, como conectividad Wifi 5, que nos ofrece una navegación muy rápida.

Oppo Pad Air 2 | Oppo

El Bluetooth 5.2 nos ofrece una conexión estable con un consumo de energía muy moderado. Mientras que el conector USB tipo C nos sirve para cargar la batería. También ofrece un buen rendimiento a la hora de ver contenidos multimedia, con cuatro altavoces estéreo y sonido Dolby Atmos. En cuanto a la cámara de fotos, no podemos esperar nada destacable, ya que solo tiene un sensor de 8 megapíxeles detrás, mientras que delante ofrece otro de la misma resolución.

En términos de diseño, es idéntica a la OnePlus Pad Go, con una parte trasera en dos tonos del mismo color, y con un módulo de cámara redonde que aloja a ese sensor de 8 megapíxeles. Delante la pantalla ofrece unos bordes bastante delgados para tratarse de la gama de entrada.

Precio de la Oppo Pad Air 2

Sin duda las características que tiene esta tableta no serían tan atractivas si no contara con un precio tan ajustado como el que hemos conocido ahora. Porque estrena tres versiones, con 6GB+128GB, por 169 euros al cambio. De 8GB+128GB por 199 euros al cambio, y de 8GB+256GB por 219 euros al cambio. La tableta de momento está a la venta en China, pero como decimos, todo apunta a que saldrá de allí para llegar a Europa en lugar del modelo de OnePlus, si no nos sorprende por el camino.