La nueva Smart TV de Xiaomi tiene 50 pulgadas y cuesta menos de 200 euros

Hay televisores asequibles, baratos, en oferta, y luego tenemos Smart TV como la que conocemos hoy, que al menos en origen, en su país, tienen un precio que es sencillamente inconcebible para la mayoría de nosotros. Y es que Xiaomi acaba de lanzar la nueva generación de uno de sus televisores más básicos, pero también más grades. Y el precio desde luego se puede describir como de derribo, como mínimo, porque es imposible encontrar en España una Smart TV tan grande y barata.

Así es la nueva Redmi A50 de 2024

Como veis se trata de un televisor de la marca más accesible de Xiaomi, que no es otra que Redmi. Esta llega en una nueva generación, de ahí su denominación de 2024, por lo que no debemos esperar unos cambios trascendentes, sino más bien estéticos en el más amplio sentido de la palabra. Pues bien, desde luego lo más llamativo es el gran tamaño del televisor, y el precio tan ajustado con el que cuenta.

Redmi A50 de 2024 | Redmi

Es un televisor muy completo, ya que llega con resolución 4K y una paleta de colores que supera los mil millones, por lo que en este aspecto tiene unas especificaciones más que solventes. Este televisor inteligente llega con un procesador de cuatro núcleos, bastante habitual en dispositivos como este. También tenemos 1,5GB de memoria RAM, así como 8GB de almacenamiento interno, no es que destaque en este aspecto, pero parecen características bastante solventes.

Redmi A50 de 2024 | Redmi

Se conecta a Internet mediante una conectividad Wifi que en este caso está limitada a redes de 2.4GHz. El sonido es correcto sin más, con altavoces de 10W cada uno, por lo que tenemos una potencia total de 20W. Un televisor que tiene especial potencia en sus graves, por lo que sin duda nos ofrece un sonido de mucha envergadura a pesar del precio tan asequible que tiene. El televisor llega con el sistema operativo Android TV, basado en una capa personalizada de Xiaomi, como es MIUI.

Un televisor que como podéis comprobar no ofrece funciones sorprendentes, sino lo mínimo que podemos esperar de un televisor inteligente, lo que no es malo en absoluto. Pero sin duda lo más sorprendente de todo es el precio de este televisor, que en España sería completamente imposible de encontrar, pero que, en su país de origen, China, donde se ha presentado, es posible comprarla por apenas 170 euros al cambio.

Como sabéis, una Smart TV 4K de 50 pulgadas en España no va a costarnos menos de 250 o 300 euros, y ya sería un excelente precio. Así que sin duda Xiaomi tira la casa por la ventana con esta imponente televisión, de un gran tamaño, y que como comprobamos no podría ser más barata. Eso sí, no esperamos que llegue a España, pero podría hacerlo con otra denominación, y por supuesto un precio mucho más elevado. Xiaomi cuenta con televisores de 50 pulgadas económicos en España, aunque en periodo promocional no han bajado nunca de los 320 o 330 euros.