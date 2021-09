Nueva pulsera Huawei Watch Fit New, ¿qué hay de nuevo?

La firma china Huawei ha anunciado una nueva versión de su smartwatch Watch Fit New, un reloj que nos ofrece algunas mejoras puntuales, pero que dudamos de poder denominarlo como una nueva versión o generación, porque las novedades son mínimas. Y es que esta nueva Huawei Watch Fit New ofrece mejoras solo en el software y en su diseño, que ahora cuenta con más acabados. Un nuevo modelo que de momento no llega a España, pero que entendemos que no tardará mucho en hacerlo.

Un dispositivo casi idéntico

Básicamente son dos las novedades que nos ofrece este nuevo modelo. Por un lado, tenemos el software, que mejora con un nuevo deporte, creciendo hasta 97 las actividades deportivas que es capaz de detectar este reloj para poder monitorizar nuestro ejercicio. En el caso de los acabados, tenemos nuevos colores, como es un rojo y un azul pastel. Y ahí se termina todo, porque en lo demás tenemos la misma pulsera. La verdad que se trata de una nueva edición que la verdad no tiene mucho sentido anunciar, salvo que no se tenga otra cosa que contar.

Watch Fit New | Huawei

Por lo demás nos encontramos con las mismas características de su predecesor. Como son una pantalla de 1,64 pulgadas con tecnología AMOLED, con resolución de 280x456 píxeles, por lo que es de bastante calidad y se diferencia de otras que conocemos de gamas más asequibles. Y es que se trata de un reloj de gama media alta, ya que en él encontramos por ejemplo conectividad GPS, poco habitual en los modelos más baratos, lo mismo que ocurre en el caso del NFC, que también es poco común, y nos permite hacer pagos en establecimientos, de la misma manera que lo haces con la tarjeta de tu banco.

Es capaz de medir nuestro pulso las 24 horas, así como de analizar los niveles de oxígeno en sangre, algo especialmente importante en tiempos de COVID. También tenemos un micrófono, así como una resistencia al agua de 50 metros, pudiendo bañarnos con ella sin problema ninguno. Uno de los aspectos destacados de esta pulsera es que con una carga completa podemos disfrutar de él hasta 10 días encendido. El precio al que se pone a la venta en China de momento supera los 100 euros por muy poco. Básicamente hablamos de un reloj que es idéntico al 99% a su predecesor, contando con un diseño igual, sin cambios, y que se caracteriza por esa pantalla de gran tamaño con una relación de aspecto panorámica. Es como un Apple Watch estirado verticalmente.

Recordemos que la Huawei Band 6 heredó directamente el diseño de esta pulsera, aunque las diferencias a nivel de hardware eran evidentes, siendo esta última más humilde. Sobre todo, en la calidad de la pantalla que no tiene nada que ver con esta, siendo este uno de los aspectos en los que más se recorta. Además, por supuesto de no contar con conectividad GPS, que es otro de los aspectos que suele definir a un wearable de gama media alta, como sí que es el Huawei Watch Fit New.