Oppo anuncia una alternativa a los Airtag que no necesita batería para funcionar

Los localizadores inteligentes no son ni mucho menos algo nuevo. Tile ya lideraba este mercado prácticamente como la única alternativa existente desde hace varios años, hasta que Apple supo ver la oportunidad en este mercado y lanzó hace un par de años sus Airtags. Estos sin duda se han popularizado mucho, y hemos conocido también alternativas de la propia Samsung. Y parece que poco a poco cada vez más fabricantes están creando sus propias alternativas. Es el caso de Oppo, que ha mostrado en el MWC de Barcelona su primer rastreador inteligente, que por cierto, ofrece una funcionalidad única si lo comparamos con su competencia.

No necesita energía alguna para funcionar

Esta es sin duda la característica que diferencia a este localizador de otros. Y es que tal como ha anunciado Oppo, su nuevo localizador no necesita de energía para funcionar. Como sabéis, las demás alternativas en el mercado normalmente utilizan pilas de botón, por lo que en este caso no hay que preocuparse para nada de que este dispositivo tenga o no energía porque no es necesaria. Os preguntaréis cómo funciona si no necesita de una fuente de energía para ello, y la verdad es que se trata de algo bastante innovador, pero que vamos a ver cada vez más en el futuro.

Y es que este localizador utiliza la tecnología Zero-Power, que ha sido diseñada para extraer la energía necesaria de las ondas de radio que nos rodean, como las FM por las que escuchamos las emisoras, las antenas de telefonía, vamos, cualquiera de esas ondas que están prácticamente presentes de forma permanente allá donde vamos. Por tanto, no hay que hacer nada para que esté activa, ya que de forma proactiva el localizador se estará alimentando de todas esas señales que nos rodean, y por tanto siempre estarán a nuestro servicio independientemente del momento.

De momento es un modelo experimental, pero que nos muestra de manera tangible cómo la tecnología que ya avanzaba la marca en su libro blanco el pasado año, ya está tomando forma. La idea es que en el futuro no solo este tipo de dispositivos localizadores, sino otros muchos del Internet de las Cosas, funcionen con esta tecnología Zero Power. Por ejemplo, en el futuro algunos dispositivos con requerimientos de energía limitados en casa podrían valerse de las ondas que circulan por casa. De hecho, recientemente Samsung lanzaba al mercado una Smart TV cuyo mando a distancia se alimenta precisamente de las ondas del Wifi de casa, y no necesita pilas para funcionar.

Así que desde luego Oppo parece estar indicándonos el camino que deberán seguir los localizadores en el futuro para ser más sencillos y sobre todo cómodos de utilizar. Sin depender de fuentes de energía externar para funcionar. De momento no se sabe cuándo será una realidad este localizador, pero no deberíamos esperarlo tan siquiera para este año, cuando de momento es solo un dispositivo en fase experimental. Pero no sería descartable que lo pudiéramos conocer a lo largo del próximo 2024.