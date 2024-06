Nueva Lenovo Tab Plus: una tableta todoterreno que presume de ocho altavoces

Las tabletas son el dispositivo perfecto para disfrutar de películas o series en formato grande, y para ello nunca viene mal contar con un buen equipo de sonido. Y eso es de lo que precisamente presume ahora la nueva tableta Lenovo Tab Plus, que ha sido desarrollada con un especial mimo en este aspecto, el de meternos de lleno en la acción de la que disfrutamos en su pantalla. Y es que este nuevo modelo cuenta con un numero de altavoces poco habitual en una tableta o smartphone, lo que multiplica sus facultades para generar un sonido espacial.

Sonido sin igual en una tableta accesible

Eso es lo que nos ofrece la nueva Lenovo Tab Plus. Una tableta que llega con una ficha técnica que la convierte en un dispositivo todoterreno, perfecto para entretenerse, estudiar o trabajar, aunque desde el fabricante insisten en sus virtudes para entretenernos. Y es que el principal atractivo lo encontramos en esos ocho altavoces integrados de la prestigiosa marca JBL y que además son compatibles con Dolby Atmos. Por lo que, si reproducimos un contenido compatible, vamos a notar una inmersión de audio extraordinaria.

Y no solo es una gran fuente de entretenimiento para reproducir contenidos en su pantalla, sino que podemos usarla también como un altavoz Bluetooth, ya que cuenta con funciones para poder transmitir música de manera inalámbrica. Su pantalla cuenta con mucha calidad gracias a una resolución 2K, lo que no está nada mal para tener un tamaño de 11,5%. Además, su batería nos ofrece una carga rápida que se completa en solo 90 minutos. Y además es una tableta que nos ofrece un uso más allá del habitual cuando no la estamos utilizando.

Ya que se puede activar el modo de marco de fotos, que permite precisamente utilizarlo como tal, con una sucesión de diapositivas que van apareciendo en su pantalla como si se tratara de eso, un sencillo marco de fotos. Algo que nos gusta mucho es la peana integrada con la que cuenta, que permite precisamente ese uso como marco de fotos tradicional, y además sirve para proteger un poco más la tableta.

Entrando de lleno a su ficha técnica, podemos ver que se trata de una tableta de gama media, con un procesador MediaTek Helio G99 que es muy habitual en smartphones de esa gama. También vemos que tiene una cámara de fotos trasera de 8 megapíxeles, así como otra delantera de la misma resolución. No falta tampoco una conectividad Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.2. El sistema operativo con el que se estrena es Android, aunque no especifican versión. Y todo ello por un precio muy competitivo, que en España parte de los 279 euros para la versión más básica, con 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento. Hay diferentes versiones que van hasta los 442 euros, con varios accesorios bastante interesantes y sobre todo útiles.