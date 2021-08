La nueva Fitbit Charge 5 se filtra con una pantalla a color como gran novedad

El mercado de wearables sigue muy animado, y es que casi todos los meses conocemos varios modelos nuevos, sobre todo en el segmento de las pulseras inteligentes, donde las Xiaomi Mi Band son sin duda los dispositivos a batir. A este modelo le aparecen cada vez más oponentes, y Google es una de las empresas que más activamente ha entrado a este mercado, ya que se hicieron recientemente con la firma Fitbit, una de las más importantes del mercado. Ahora sabemos que hay un nuevo modelo en camino, y conocemos su diseño, tal y como hemos visto en una importante filtración.

Así es el diseño de la Fitbit Charge 5

Y es que ha sido uno de los principales filtradores del mercado quien ha publicado varias imágenes que nos desvelan cuál sería el aspecto final de la Fitbit Charge 5. Y podemos apreciar que contará con una pantalla a todo color, con un bisel metálico, y lo que parece un gran botón táctil en el lado derecho. Pero sin duda la gran novedad es la pantalla a color, que hasta ahora había brillado por su ausencia en los distintos modelos que se habían lanzado anteriormente, sus predecesores.

De momento estas imágenes no muestran detalles de los sensores de esta pulsera de actividad, por lo que no se sabe si tendrá un sensor para poder hacer electrocardiogramas. Pero es probable que no lo tenga, y si conserve todas las características destacadas de los anteriores modelos. Recordemos que la anterior Charge contaba con conectividad GPS, así como seguimiento del sueño o de nuestra actividad, mientras que la autonomía de la pulsera llegaba a los 7 días. Se dice que podría ser una buena alternativa a la Xiaomi Mi Band 6 por esa nueva pantalla a color, pero la realidad es que este nuevo modelo debería situarse por encima de la pulsera china, tanto en prestaciones como en precio. Como veis, en estas imágenes podemos ver tres colores diferentes, como es negro, azul o beige.

Y es que hablamos de una pulsera que en anteriores modelos ha tenido un precio de 129 euros, que es prácticamente tres veces el de la pulsera de Xiaomi. Pero sin duda la llegada de la pantalla a color puede ser un buen acicate para que muchos de los que han utilizado una Mi Band se animen por estas pulseras, al contar ahora sí con una pantalla a color. Que estas imágenes desvelen con tanto detalle esta pulsera es sin duda un gran indicador de que esta se encuentra cerca de llegar al mercado. Se especula con que se presente el próximo mes de octubre, seguramente junto a los Google Pixel 6 y 6 Pro.