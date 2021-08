Ahora puedes disfrutar de una linterna en tu Xiaomi Mi Band 6, ¿sabes cómo?

La pulsera de Xiaomi es la más popular del mercado, de eso no cabe ninguna duda. Ahora tenemos la posibilidad de contar con una nueva funcionalidad para ella. Y es que vamos a poder utilizarla nada menos que como linterna, algo que desde luego puede ser bastante útil en según qué situaciones. La pulsera no solo se conforma con ofrecer una de las mejores relaciones de calidad y precio del mercado, sino que además permite acceder a nuevas funciones después de llegar al mercado, gracias a diferentes actualizaciones que reciben los usuarios en ellas.

Llega la linterna a la pulsera

Xiaomi ha lanzado una nueva versión del firmware de la Xiaomi Mi Band 6, la 1.0.4.38, que nos ofrece una característica que desde luego muchos van a utilizar ahora que saben que la llevan en la muñeca. Y es que la pulsera se podrá utilizar como una linterna. No se trata de encender remotamente la del móvil, sino que la pulsera va a poder emitir más luz con su pantalla para iluminar todo a nuestro alrededor. Y no es que de repente le haya salido un flash LED a la pulsera en alguno de los lados de su carcasa, sino que se trata de una solución de software que es bastante común en los teléfonos móviles para hacerse selfies en la oscuridad cuando no hay flash LED frontal.

Xiaomi Mi Band 6 | Xiaomi

Básicamente lo que va a hacer la pulsera es cuando pulsemos sobre el botón de linterna, encender de color blanco todos los píxeles de la pantalla con el máximo brillo posible. De esta manera se iluminará hacia donde orientemos la pulsera, de forma similar a como lo haríamos con una linterna. Por tanto como decimos es un método que normalmente se utiliza en los móviles que no tienen flash frontal, que son la mayoría, para poder iluminar las caras de quienes se hacen un selfie. Para disfrutar de esta funcionalidad habrá que esperar eso sí todavía unos días, hasta que llegue a todos los usuarios esa actualización de la pulsera.

Aunque antes habrá que actualizar la propia app de Mi Fit para que sea compatible con la nueva función. Una funcionalidad que por la propia naturaleza de las pulseras, que siempre llevamos en la muñeca, es posible que sea incluso más útil que la del teléfono, porque normalmente la vamos a tener más a mano que en el propio teléfono. No esperemos un poder de iluminación como el de una linterna, pero desde luego sí que va a ser más que suficiente para esas situaciones cotidianas en las que necesitemos contar con luz directa en una estancia oscura, o simplemente de noche en esas ocasiones. Así que mantente atento a tu pulsera, e instala esta versión en cuanto esté disponible, ya que vas a ganar mucho con esta linterna.

Una Mi Band 6 a la que ya se le espera una sucesora, hace unos días hablábamos de un posible modelo con pantalla curva, que finalmente ha desmentido la firma china. Parece ser que al final no habrá un modelo así, y tendremos que esperar una nueva pulsera del mismo formato con mejoras puntuales, esperemos que el menos el NFC para pagar, o el GPS.