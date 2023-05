Nueva Fire Max 11, la tableta más grande de Amazon llega con lector de huellas

Amazon ha anunciado hoy una nueva tableta, y no es una cualquiera. Se trata de la más grande y potente que haya lanzado nunca, lo que ya es mucho decir. Es una auténtica revolución dentro de la gama de tabletas del gigante del ecommerce, y desde luego se va a convertir en uno de sus dispositivos más deseados. Una tableta que no tiene mucho que envidiar al iPad más accesible, pero que cuesta mucho menos. Vamos a conocer todos esos detalles, aunque para poder disfrutarla vamos a tener que esperar un poco más, ya que de momento no se ha lanzado en España.

Características de la Amazon Fire Max 11

La nueva tableta destaca por muchas cosas, una de ellas es que se trata de la tableta más grande de la historia de Amazon. Porque su pantalla cuenta con un tamaño de 11 pulgadas, y tiene una gran resolución de 2000x1200 píxeles. Además, el diseño es muy diferente de las Fire que hemos visto hasta ahora, y está fabricada en aluminio, y tiene unas líneas de diseño mucho más rectas, que nos recuerdan a los iPad más modernos. De hecho, es una tableta que a nivel visual se parece mucho a las de los de Cupertino.

Amazon Fire Max 11 | Amazon

Esta pantalla presume de un color más intenso, mejor contraste y un brillo mayor, por lo que en definitiva disfrutamos de una mayor calidad visual. Además, es la más rápida que haya lanzado nunca Amazon, hasta un 50% más que su predecesora. Y también es muy rápida cuando hablamos de conectividad, gracias al Wifi 6 con el que cuenta. Su procesador es de ocho núcleos, y viene acompañada de 4GB de RAM, lo que sin duda es una cantidad más que suficiente. Amazon asegura que esta nueva tableta se ha fabricado en vidrio reforzado, y que es tres veces más duradera que un iPad de 10,9 pulgadas. Incluso incluye un lector de huellas, algo poco usual en este tipo de dispositivos.

Amazon Fire Max 11 | Amazon

Las cámaras de fotos de esta tableta son mejores, aunque su resolución sigue siendo limitada, de 8 megapíxeles que además ofrece enfoque automático. Como es habitual, integra a Alexa como asistente de voz, por lo que vamos a poder controlar todo el hogar conectado ya sea a través de los controles en pantalla de todos los dispositivos, o mediante comandos de voz que le pediremos a la tableta a través de sus micrófonos. Una tableta que tiene la potencia suficiente para ofrecer la multitarea más completa, con varias apps abiertas a la vez. Y llega con un montón de accesorios, como un Bolígrafo inteligente, una funda con teclado para maximizar la productividad en un formato 2 en 1, y que además se conecta de forma magnética.

Precio de la nueva Amazon Fire Max 11

La nueva tableta de Amazon se ha presentado de momento en Estados Unidos, recordemos que la marca ha lanzado en España hace solo unos días varios dispositivos Echo, pero de momento no hay rastro de esta tableta. Su precio de partida en aquel país es de 229,99 dólares, para la versión de 64GB de almacenamiento interno, aunque hay otra con 128GB. Sin duda una tableta sorprendente por parte de Amazon que estamos seguros va a llegar a más consumidores de este tipo de dispositivos.