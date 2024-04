Nothing aprieta el acelerador con otro lanzamiento inminente y más smartphones este año

Sin duda el Nothing 2a ha sido una de las sensaciones del pasado MWC de Barcelona, el teléfono más asequible de la marca se presentaba con bastante expectación, y la verdad que han cumplido con creces con las expectativas, ya que este teléfono está siendo sin duda uno de los más vendidos del fabricante asiático. Ahora la propia marca avanza el lanzamiento de un nuevo producto casi de manera inminente, y además conocemos que llegarán nuevos móviles de la marca este año.

¿Qué es lo siguiente en presentarse?

Pues la marca ha publicado un teaser en X, la red social de Elon Musk, donde junto a una imagen podemos leer que esperemos a la próxima actualización de la comunidad el próximo 18 de abril, emplazándonos claramente a lo que debería ser la presentación de algún nuevo producto. Parece ser que el escarabajo negro que aparece en la imagen, normalmente se ha asociado a anteriores teaser de nuevos auriculares.

Así que parece que por ahí podrían venir los nuevos lanzamientos, de un nuevo modelo de auriculares de la marca. Y es que la relación de Nothing con esta categoría de producto ya es dilatada, ya que el primer dispositivo que lanzaron al mercado precisamente pertenecía a esta categoría. En esta ocasión podríamos estar hablando quizás de una nueva generación de sus Nothing Ear, que sería la tercera, ya que precisamente hace algo más de un año que se lanzó la anterior, por lo que tendría todo el sentido que este fuera el siguiente lanzamiento de la marca. Así que saldremos de dudas de este nuevo lanzamiento en cuestión de un par de semanas.

Nuevos móviles en camino

Esa es la otra parte de las filtraciones que estamos conociendo ahora sobre la marca de Carl Pei. Y es que también en X se han publicado informaciones relativas a los planes de la marca respecto de su gama de teléfono. Concretamente ha sido Dylan Roussel quien ha detallado el nombre interno de los dos nuevos teléfonos de la marca. Concretamente se denominarán PacmanPro y Tetris.

Uno de estos modelos sería una nueva versión del Nothing 2a lanzado recientemente, que es algo que por otro lado había confirmado ya la propia marca, que lanzará un concurso de ideas con la comunidad para crear el móvil perfecto para sus seguidores. Ese sería el Pacman Pro, del otro modelo poco o nada se sabe, pero es evidente que podría tratarse directamente del Nothing Phone 3, el nuevo móvil de alta gama de la marca, que ha conseguido hacerse ya un hueco en el mercado, con su diseño inconfundible, sobre todo por la interfaz de luces LED Glyph, que se puede disfrutar en la parte trasera de sus móviles.

Por el camino es probable que sigamos conociendo nuevos detalles sobre accesorios que acostumbra a lanzar la marca, de momento solo auriculares, pero no sería raro disfrutar en el futuro de un reloj inteligente o incluso de cargadores y baterías, como los lanzados bajo su marca de bajo coste CMF by Nothing.