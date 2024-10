Nintendo anuncia Alarmo: un reloj despertador para levantarte al son de Mario o Zelda

Si eres ferviente fan de Nintendo, el último gadget en el que trabaja la compañía obviamente tiene que ser tuyo sí o sí. Y es que la compañía nipona acaba de anunciar Alarmo, un reloj despertador de diseño muy coqueto que nos promete levantar al son de nuestras sintonías favoritas de los juegos más famosos de Nintendo. Uno de esos dispositivos para fans y coleccionistas que, aunque no está a la venta, sí que ya puede ser reservado por algunos afortunados. Vamos a repasar todos los detalles.

No es un despertador cualquiera

El nuevo Alarmo es un reloj despertador que entra en la categoría de los inteligentes, como pueda ser un Echo Spot de Amazon, esto quiere decir que se conecta a Internet y además tiene una pantalla a color en la que ocurren cosas. En este caso lo que ocurren son los juegos más importantes de Nintendo en toda su historia, que se convierten en sintonías para despertarnos cada día, y además se muestran animados en la pantalla del dispositivo.

Y no es un despertador que se limite a sonar cuando llega la hora marcada para la alarma, sino que hace todo lo posible porque nos levantemos si somos de esas personas remolonas a las que no les sirve el primer sonido de la alarma. En ese caso, llega el personaje elegido, puede ser Mario, Peach y otros, y decirnos que nos levantemos. Y es que este despertador cuenta con un sensor de movimiento que sabe si estamos todavía en la cama dando vueltas.

Mientras sea así, seguirá emitiendo sonidos un tanto molestos y repetitivos, eso sí, siempre extraídos de los videojuegos de Nintendo, para que salgamos de la cama cuanto antes. Son cinco los juegos integrados en este despertador, y que nos brinda sus personajes en la pantalla y sonidos en el despertador, como son Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. También hay 35 escenas diferentes de audio, y más adelante podremos descargar de Animal Crossing: New Horizons y Mario Kart 8.

La pantalla de este Alarmo se mantiene siempre encendida, y gracias al sensor de luz adapta el brillo a la luminosidad de la habitación, por lo que en este aspecto se auto regula. El diseño del reloj parece sacado de cualquier estancia de Mario, y cuenta con un gran botón blanco en su parte superior, que también funciona como dial selector de modos y de confirmación. Tiene otros dos botones, de notificación y para volver atrás. Y en la parte superior de la pantalla hay un sensor de movimiento. Por último, hay que decir que la pantalla es LCD de 2,8 pulgadas.

Precio de Alarmo

El nuevo despertador de Nintendo tiene un precio de 99,99 dólares, un poco caro para un despertador, pero no tanto si asumimos que se convertirá en todo un objeto de colección en algún momento, muy codiciado por los seguidores de Nintendo. De momento solo lo pueden reservar los usuarios de Nintendo Switch Online. Se pondrá a la venta en enero.