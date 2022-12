Nintendo podría lanzar una nueva Switch 2 en lugar de un modelo Pro

No cabe duda de que Switch ha sido uno de los grandes éxitos de ventas de la industria del videojuego en los últimos años. Tanto con su modelo original, como con el OLED lanzado posteriormente, se ha convertido en una consola codiciada por muchos usuarios, que tienen la esperanza de encontrarla bien rebajada con las promociones adecuadas y se suele agotar rápidamente cuando ocurre. Ahora hemos conocido que los planes de Nintendo no pasarían por lanzar un nuevo modelo Pro, como se había venido rumoreando en los últimos meses, sino más bien en una nueva generación de esta videoconsola.

¿Adiós a la Switch Pro?

Pues bien, no han sido pocos los seguidores de Nintendo que han estado esperando el lanzamiento de un modelo Pro, más potente, que pudiera llega a rivalizar con las consolas más avanzadas tanto de Sony como de Microsoft, peo no parece que esa vaya a ser la dirección que tome la firma nipona de cara al futuro de esta consola. Según Digital Foundry, Nintendo habría cancelado sus planes de lanzar una videoconsola más avanzada, al estilo Pro, y en cambio estaría más bien trabajando en un modelo que se convertiría más bien en una nueva generación del actual, un dispositivo continuista, pero con interesantes novedades.

Vamos, que estaría trabajando en una Nintendo Switch 2 en lugar de en una Switch Pro. Este modelo llegaría probablemente ya en 2024, ya que no se espera que vea la luz el próximo año. Y es que parece que Nintendo se va a tomar más tiempo del necesario para dar el salto a una nueva generación de esta Switch, ya que tradicionalmente a Nintendo no se le ha dado bien lo de saltar de una a otra generación, con resultados para todos los gustos a lo largo de los años. Y es que no parece realmente necesario que Nintendo lance algo completamente diferente, cuando Switch está funcionando tan bien desde su lanzamiento.

No tendría sentido lanzar algo completamente diferente, porque el riesgo de fracaso es muy alto, cuando estas generaciones actuales han dejado el listón tan alto. Seguramente en Nintendo sean conscientes de que cuentan con una fórmula ganadora, que solo debería mejorar en un aspecto concreto, como es el del rendimiento, ya que es algo en lo que claramente palidece de cara a su competencia, aunque tampoco busquen directamente competir con PS5 o Xbox. Sea como fuere parece que los planes de Nintendo se moverían en una nueva generación de la actual consola, y no en un modelo adicional.

Pero Nintendo se tomará su tiempo, y no será hasta más adelante cuando realmente tengamos novedades en este aspecto. Y es que, si vemos la historia de Nintendo, ha tenido muchos altibajos, con grandes éxitos como las NES y SNES, Nintendo 64, o Wii, y grandes fiascos, como Gamecube o Wii You. Así que nos parece acertada la posición de Nintendo si es que desde este medio están en lo cierto respecto de sus planes en este aspecto.