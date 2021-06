Microsoft trabaja en su propia alternativa a Chromecast y los Fire TV de Amazon

El entretenimiento ha sufrido un cambio espectacular en los últimos años gracias a la tecnología. Un buen ejemplo es que ya no es necesario ver los contenidos de la televisión a la hora que nos imponen las parrillas, ya que podemos elegir ver los contenidos en diferido cuando queramos, por ejemplo con Atresplayer, accediendo a cualquiera de los canales y sus contenidos en directo o bajo demanda. EN esa revolución han tenido mucho que ver dispositivos como Chromecast o el Fire TV de Amazon, un mercado que cada vez es más grande y que ofrece mucho margen de crecimiento a los fabricantes. Algo de lo que se ha dado cuenta también Microsoft.

Microsoft planea su propio “Stick” para el televisor

Y es que hemos conocido ahora que Microsoft estaría trabajando en una alternativa para poder llevar sus juegos también a los televisores. Algo que podemos hacer obviamente con sus videoconsolas, pero que Microsoft quiere ofrecer para poder jugar en la nube, a través de su servicio xCloud, que podemos definir como el alter ego a la plataforma Stadia de Google. Con ella se puede jugar desde cualquier lugar gracias al streaming, y Microsoft ya valora dos maneras de poder jugar en sus televisores sin necesidad de tener una videoconsola Xbox. Y son dos, por un lado la creación de una app para poder jugar de esta forma en una Smart TV, y la otra y que más nos interesa, un dispositivo de hardware que pueda conectarse al televisor y que nos permita jugar de esta forma en cualquier televisor con un conector HDMI.

Nuevas Xbox Series X y Xbox Series S. | Microsoft

Esto es algo que tendría mucho sentido, porque muchos jugadores más ocasionales podrían invertir en una de estas llaves HDMI para jugar a los títulos de XCloud en la nube, sin tener que hacer el gasto previo de una consola de Microsoft. Por tanto la expansión de este servicio de Microsoft pasa por poner a disposición de todos los usuarios las herramientas necesarias para poder jugar a sus juegos de Xbox, al menos los que estén disponibles en streaming, desde cualquier dispositivo, no solo desde el móvil o el PC, sino también en el televisor. No sabemos nada más acerca de lo que ofrecerá este stick HDMI, pero es de esperar que no se limite solo al juego en la plataforma de Microsoft, sino que nos ofrezca también otras alternativas de entretenimiento.

Otra posibilidad que se añade a esta manera de jugar en el televisor, es la de poder jugar desde nuestra propia consola de forma remota, sin necesidad de tenerla delante de nosotros. Pero de momento lo normal es que se replique el servicio actual de Game Pass para que se accesible para más personas independientemente del dispositivo que tengan. Lo que es evidente es que el juego en streaming comienza a vislumbrarse por el futuro. Aunque muchos hoy en día reniegan de ello, sobre todo los que valoran tener a mano la consola física, lo normal con el paso del tiempo es que las nuevas generaciones opten por el juego en la nube, que es mucho más cómodo, y que el hardware quede solo para los puristas.