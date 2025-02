Es la memoria SSD más pequeña del planeta y puedes conectarla a tu móvil en un clic

Las memorias SSD se han ganado un hueco en el mercado tecnológico gracias a las evidentes ventajas que nos ofrecen respecto de las memorias tradicionales. Sobre todo a nivel de velocidad de escritura y lectura, temperatura o tamaño. Y ahora nos fijamos en una que sencillamente nos parece genial, por su gran capacidad y tamaño ultra compacto, que permite usarla habitualmente con nuestro smartphone para almacenar muchísimas cosas. La acabamos de descubrir en Kickstarter, donde ya podemos comprarla.

Una SSD ultra compacta

Sus creadores presumen de que es la memoria de este tipo más pequeña del planeta. La realidad es que estamos acostumbrados a leer estos titulares grandilocuentes en Kickstarter, y sin confirmar que sea la más pequeña del planeta, es evidente que se ve muy compacta. Y es que como puede verse, tiene el tamaño de una memoria USB de medidas compactas, de hecho, cuenta con una enorme capacidad y tan solo pesa 10 gramos, vamos, algo imperceptible.

También cuando la llevamos insertada en nuestro móvil, ya que esa es una de sus grandes ventajas, que podemos llevarla colocada en el teléfono sin que apenas nos enteremos de su presencia, por el peso seguro que no. Y es que la capacidad de esta SSD es sencillamente exagerada, porque en este pequeño tamaño nos ofrece nada menos que 2 TB, desde luego no podemos esperar más en menos espacio.

Aunque también existe una versión de 1TB lógicamente más económica. Para hacernos una idea, esta capacidad permite almacenar más de 400 películas en calidad 4K, o más de 27.000 fotos en resolución ProRAW de Apple. Otro aspecto a tener en cuenta, es que es muy rápida, ya que es capaz de copiar archivos a una velocidad máxima de 1050 Mbps, siempre y cuando el puerto USB C lo permita.

Y es que su conectividad es extremadamente sencilla, porque cuenta con un conector USB tipo C integrado, que nos permite conectarlo fácilmente al puerto de un iPhone, o de cualquier otro móvil Android que cuente con la conectividad USB tipo C. También es una memoria muy resistente, tanto es así que puede resistir caídas de hasta 3 metros sin sufrir daños. Sin duda una memoria ultra versátil, que no solo podemos conectar a nuestro teléfono, sino también a ordenadores portátiles, de sobremesa, videoconsolas, tabletas y muchos más dispositivos.

Precio y disponibilidad

La nueva SSD de Planck se puede comprar ya en Kickstarter, donde su campaña está arrasando, habiendo multiplicado ya por 37 el objetivo inicial, cuando está toda la campaña todavía por delante. Y es que para la capacidad que tiene, es razonablemente barata. Se puede comprar ya por 121 euros para la versión de 1TB, y por 191 euros la versión de 2TB. Las entregas comenzarán el próximo mes de mayo, no se puede pedir más en un tamaño tan compacto, desde luego.

Sin duda nos gusta por su sencillez de manejo, con un simple conector USB tipo C y un tamaño ultra compacto perfecto para transportarla en un bolsillo, o directamente adherida a los diferentes dispositivos.