Las mejores heladeras para no pasar calor este verano

Aunque para los amantes del helado cualquier momento es bueno para disfrutar con ellos, es el verano la época por excelencia en la que se consume más. Son muchos los tipos y sabores de los que podemos disfrutar de este delicioso producto, pero ahora además podemos hacerlos de forma artesanal en casa con estas heladeras.

Helados hechos en casa

El calor aprieta y nos apetece algo fresquito, abrimos el congelador y no queda helado. Algo que antes, dependiendo si estábamos cerca de una heladería tenía solución, ahora es más fácil gracias a estas heladeras que podemos tener en casa. A continuación, te damos algunos ejemplos.

Duronic-IM540 | Duronic

Comenzaremos esta selección con uno de los modelos más económicos y vendidos, se trata de la Duronic IM 540 con una capacidad de 1,5 L en su bol de congelación permite hacer helados y sorbetes de manera sencilla. Es totalmente desmontable y de fácil limpieza. El tiempo de preparación es de unos 30 minutos, pero antes debemos tener el bol en el congelador durante al menos 8 horas y los ingredientes en la nevera para que estén bien fríos. El precio de esta heladera es de unos 53 euros.

H.Koenig HF320 | H.Koenig

Otra muy interesante ya que mantiene una muy buena relación calidad precio es la H. Koening HF 320. Su precio sube hasta los 260 euros, algo que no es excesivo si tenemos en cuenta que se trata de una heladera semiprofesional. Dispone de compresor de 180W y capacidad para 2 L. Todo el proceso es muy sencillo gracias a la pantalla LCD que incluye. También podemos usarla como enfriador de botellas, con lo que tendremos también la bebida fresquita en pocos minutos.

Musso Mini Lussino 4080 | Musso

Por último, para los sibaritas del helado tenemos la Musso Mini Lussino 4080, gracias a su potencia no es necesario congelar previamente el bol, como sucede con otros modelos. Está fabricada en acero inoxidable y es de fácil limpieza. Su capacidad es de un litro de helado, en el que no se formarán cristales de hielo durante el proceso de batido. Dispone de temporizador y apagado automático. Para hacernos con ella tenemos que hacer una gran inversión ya que su precio es de 815 euros, por lo que no está al alcance de todos los bolsillos.

Este tipo de electrodoméstico es ideal sobre todo para personas con intolerancias o alergias, que no encuentran mucha variedad de estos productos. De este modo podrán adaptar las recetas a sus necesidades y conseguir sus helados preferidos fácilmente. Además, estas suelen incluir libro de recetas, aunque siempre podemos encontrar nuevas recetas que probar en la red, haciendo una búsqueda encontraremos cientos de páginas con recetas fáciles y sabrosas que probar.

También son muy recomendables para los amantes del helado que quieran disfrutar de este producto en cualquier época del año. Aunque cada vez es más habitual que las heladerías artesanas prolonguen la temporada, en pleno invierno es difícil disfrutar de un helado artesanal recién hecho, porque tener uno de estos electrodomésticos en casa puede ser la solución.

