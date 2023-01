Mejora el WiFi de tu hogar: cómo colocar correctamente un PLC

Uno de los mejores dispositivos que puedes tener para mejorar la señal de Internet de tu hogar son los PLC. Hablamos de un amplificador WiFi que se conecta a la corriente y que utiliza el cableado eléctrico para llevar Internet a todos los rincones de tu hogar.

Y lo cierto es que este tipo de dispositivos funcionan muy bien, convirtiéndose en una solución más que solvente si necesitas mejorar la conexión a Internet de tu hogar de forma sencilla. Tan solo tienes que enchufarlos a la corriente y poco más. Aunque si quieres conseguir el mejor rendimiento, hay más detalles que debes tener en cuenta.

Errores comunes que no debes cometer si utilizas dispositivos PLC

Lo primero que debes tener en cuenta es que este tipo de dispositivos son muy sensibles, por lo que deberías evitar colocarlos cerca de otros dispositivos que puedan emitir interferencias, tanto por la señal WiFi como por Bluetooth, ya que utilizan la misma frecuencia.

Por ejemplo, es muy habitual que un teléfono inalámbrico sea el causante de problemas de conexión en un PLC. Nuestra recomendación es que alejes este dispositivo de otros equipos que puedan trabajar con una frecuencia similar, como reproductores multimedia, televisores, consolas de videojuegos y cualquier dispositivo con conectividad Bluetooth. Intenta aislarlos lo máximo posible para exprimir sus capacidades.

Por qué el WiFi no funciona bien aunque estés cerca del router | Unplash

Además, también son muy sensibles a los obstáculos, por lo que tampoco coloques un dispositivo de este tipo cerca de un muro ya que no emitirá la señal de forma correcta. Otro de los consejos básicos que debes conocer a la hora de instalar un sistema PLC en tu hogar para mejorar la conexión WiFi de tu casa, es que todos los dispositivos deben estar conectados directamente a la corriente.

No se te ocurra utilizar una regleta, ya que el rendimiento de tu PLC caerá en picado con total seguridad. Por este motivo siempre se ha de conectar a una toma de corriente. Y hablando de la toma de corriente, ten en cuenta que las instalaciones eléctricas muy antiguas pueden no ser compatibles con un equipo de estas características. Así que no es mala idea revisar tu instalación antes de hacer una compra de este tipo para verificar que podrás usar el PLC sin problema alguno.

Como habrás podido ver, son consejos muy sencillos de seguir, pero que te garantizan la mejor conexión a Internet en tu hogar. Así que, ahora que ya sabes cómo se debe colocar un PLC para conseguir la mejor velocidad, no dudes en seguir nuestros consejos.