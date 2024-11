Los MacBook Pro por fin contarán con pantallas OLED, aunque más tarde de lo esperado

Los portátiles más avanzados de Apple se han renovado la semana pasada con los nuevos chips M4, que dan acceso a estos dispositivos entre otras cosas a Apple Intelligence, la IA de los de Cupertino que sin duda se está convirtiendo en uno de los grandes atractivos y alicientes de los dispositivos de la marca. Pero es no evita que las informaciones sobre siguientes generaciones ya se estén difundiendo por parte de quienes conocen bastante bien a la firma californiana, y anticipando por tanto sus siguientes pasos.

Habrá que esperar un poco más para las pantallas OLED

Que los MacBook Pro contarán en algún momento con pantallas OLED es algo que se sabe desde hace tiempo, y que a su vez se había previsto para distintas fechas en el pasado, pero como es evidente es algo que no ha terminado de cristalizar. Ahora eso sí, conocemos una nueva ventana en la que estos ordenadores portátiles contarían por fin con las nuevas pantallas.

Nuevo MacBook Pro | Apple

Y la información proviene de uno de los analistas con mejor reputación en el ecosistema de Apple, como es Mark Gurman. Este asegura que los MacBook Pro cambiarán su diseño por completo en los modelos que se lancen en el año 2026, por lo que todavía quedarían dos generaciones por delante para poder disfrutar de estas pantallas en esos portátiles de Apple. Y estos cambios en el diseño llegarían desde dos factores esenciales.

Por un lado, la pantalla, que contará con la esperada tecnología OLED, y por otro lado el cuerpo, que será más delgado que los actuales modelos, que ya de por sí son bastante delgados en comparación con muchos de sus competidores. No era 2026 cuando se esperaba que llegaran estos modelos OLED, pero parece que Apple se está encontrando con problemas para poder lanzar este nuevo modelo con una tecnología como esta. Sabemos que Apple es bastante exigente en estos aspectos de la pantalla, no solo en los MacBook, sino también en el resto de sus dispositivos, y sin duda todo apunta a que en este caso no será menos.

Y es que esta fecha de 2026 comienza a sonar con fuerza, no solo por parte de este analista, sino también desde otras fuentes también muy cercanas a Apple que ya han podido acceder a informaciones en este sentido y con estos plazos. Las pantallas OLED, aunque están presentes en algunos ordenadores portátiles, no son tan comunes entre estos dispositivos, por lo que los MacBook entrarían en el selecto grupo de dispositivos de este tipo que cuentan con esta potente tecnología.

Una pantalla OLED aporta sobre todo a los dispositivos un mayor colorido, al existir un mayor contraste, gracias los negros puros que son capaces de mostrar. En estos casos los píxeles individuales no se encienden, y muestran por tanto un negro verdadero. Y no solo eso, estas pantallas son capaces de ahorrar más energía precisamente porque con imágenes oscuras necesitan encender menos píxeles, y por tanto consumir menos. Unos paneles OLED que hemos visto estrenarse precisamente este año en los iPads Pro.