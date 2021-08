Google presenta nuevas llaves de seguridad Titan con NFC

Las llaves de seguridad todavía siguen siendo grandes desconocidas para el grueso de usuarios de dispositivos de sobremesa y móviles. Porque estas llaves no solo sirven para extremar la seguridad en nuestro PC, sino también en nuestro móvil. Ya no solo porque se pueden utilizar con un adaptador USB, sino también con conectividad inalámbrica, como la que incorporan los nuevos modelos de la firma. Así que vamos a tener más opciones para poder protegernos de amenazas en Internet, sobre todo reforzando los procesos de verificación en segundo plano. Ahora Google estrena las nuevas llaves, aunque como es habitual solo en Estados Unidos, es esperar que más adelante se estrenen también en España.

Ahora solo hay que elegir el tipo de conector

Hasta ahora no era posible contar con conectividad NFC en la llave Titan sin renunciar a un conector USB de un tipo u otro. Porque gracias a las nuevas versiones disponibles es posible elegir una con conexión USB tipo C o bien tipo A, más común, y en ningún caso debemos renunciar a la conectividad NFC. Esa es la gran novedad de esta nueva gama de llaves inteligentes. La posibilidad de poder contar con NFC siempre. De esta manera vamos a poder verificar nuestra identidad no solo mediante el puerto USB físico, sino también con conectividad inalámbrica.

Unas llaves que también se pueden utilizar en los iPad gracias a los adaptadores de conectores USB tipo C a Lightning, que como sabéis son bastante comunes. Con estas llaves por tanto vamos a poder añadir una capa de seguridad a nuestras cuentas en diversas webs y servicios online. Gracias a ella, es necesaria que en la verificación en dos pasos un dispositivo físico, al que evidentemente no va a tener acceso el hacker salvo que nos lo robe. Por lo que si algún hacker ruso, por poner un ejemplo, obtiene tus datos de acceso a una plataforma determinada, no podrá hacer cambio alguno en ella si no cuenta con la llave físicamente.

El NFC lo que permite es hacer la verificación sin conectar la llave a un conector USB. En esos casos basta con pasar la llave por la parte trasera del teléfono, hasta que este vibre al comunicarse con la llave gracias a la tecnología contactless. Este es sin duda el mejor método, el más cómodo, para poder verificar nuestra cuenta con la máxima seguridad posible. Y es que Google está haciendo cada vez más seguro su ecosistema, siendo consciente de las críticas que ha recibido este a lo largo de los últimos años por las constantes brechas de seguridad, sobre todo en Android.

Estas llaves de seguridad ayudan a tener una experiencia mucho más seguro, eliminando el factor de intercepción de nuestras comunicaciones, que normalmente utilizan los hackers para suplantar nuestra identidad haciéndose con nuestras cuentas. De momento los nuevos modelos están a la venta en Estados Unidos, con precios de entre 25 y 29 euros, según la versión que compremos. La que cuenta con conector USB tipo A cuenta con un adaptador a tipo C.