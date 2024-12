La Lenovo Legion Go S se filtra como una variante más barata de la consola portátil

Las videoconsolas portátiles están pasando por un resurgimiento que las ha llevado mucho más allá de las tradicionales Gameboy, Nintendo Switch o las malogradas PSP o PSVita. Ahora no solo tenemos decenas de modelos en el mercado orientadas al videojuego retro, sino que además en los últimos años hemos conocido varios ejemplos, con muy buena acogida, de videoconsolas portátiles para jugar a nuestros títulos favoritos de PC. Y es que primero GPD, y después Steam Deck, han abierto el mercado para jugar como nunca antes a videojuegos exigentes de PC con dispositivos como la Legion Go de Lenovo. Que va a tener una variante más barata, que se distinguirá por la letra S y que se acaba de filtrar.

Filtrado su aspecto y más detalles

La futura Legion Go S, se ha dejado ver ahora en una serie de imágenes que nos la muestran desde diferentes ángulos, y que dejan claro que estamos ante un modelo que también se ve más asequible en términos de diseño. Y es que esta videoconsola se muestra con un diseño mucho más redondeado, y parece que algo menos grande, y con una clara diferenciación visual, ya que en este caso está recubierta de una carcasa de color blanco.

Esta tendrá una APU Rembrandt de AMD, que proporcionará también una gran potencia para jugar a los títulos más potentes. Obviamente, los detalles técnicos sitúan a esta videoconsola un escalón por debajo de la Legion Go lanzada la pasada primavera, y es que es lo mínimamente necesario para que esta videoconsola sea más accesible económicamente. Una videoconsola que contará también con artificios visuales como los de su hermana mayor, con luces RGB integradas en sus controles.

También contará con dos conectores USB tipo C, en la parte superior, hay diversos botones, y mandos analógicos, y lo que parece que desaparece, es el touchpad, la superficie táctil que tiene en la parte derecha la Legion Go. En su lugar parece que habrá una alternativa,el característico Trackpoint que llevan muchos PCs de Lenovo, y que en este caso tendría una motivación similar, para mover el cursor como si tuviéramos a mano el ratón, pero en este caso simplemente presionando este botón en diferentes direcciones.

Otro de los aspectos a los que renunciará será de los mandos extraíbles de la Legion Go original, y que están inspirados en los de Nintendo Switch. Desde luego va a ser una consola mucho más simple en términos de diseño, lo que no quiere decir que no sea atractiva. Por otro lado, lo más importante de todo, el precio, que verdaderamente va a acompañar en su lanzamiento.

Y es que se especula con que este modelo podría contar con un precio de alrededor de los 399 dólares, lo que es mucho más accesible que la Legion Go. Esto también convertirá a esta videoconsola en una gran alternativa no solo para jugar en Steam y otras plataformas, sino también para hacerlo en servicios de streaming. De hecho nos recuerda mucho visualmente a la videoconsola de Logitech diseñada precisamente para ese streaming. De momento no se sabe nada sobre cuándo será oficial.