La IA de Gemini llega a los Chromebook Plus de la mano de Lenovo y Samsung

Los Chromebook se han hecho en los últimos años con un hueco importante en el mercado de ordenadores portátiles. Aunque no sean mayoría, sí que ya son un referente cuando hablamos de dispositivos con una excelente relación de prestaciones y precio, así como ideales para acompañar en los estudios y tareas educativas. Pero estos ordenadores son cada vez más sofisticados y están mejor equipados. Ahora Google ha anunciado la llegada de una nueva generación de Chromebook que vienen liderados tanto por Samsung como por Lenovo, que ahora cuentan con nuevos y más potentes modelos.

Dos nuevos Chromebook repletos de IA

Google ha anunciado que dos nuevos modelos se suman a la gama de Chromebook Plus, por un lado, con el nuevo Samsung Galaxy Chromebook Plus, este es un portátil que destaca por contar con un diseño ultra ligero y delgado. Porque solo pesa 1,17 kilos y tiene un grosor de tan solo 11,8 milímetros, por lo que su cuerpo es sin duda uno de los grandes atractivos que ofrece. De hecho, es el Chromebook Plus más ligero y delgado que se ha lanzado hasta ahora.

Samsung Galaxy Chromebook Plus | Samsung

Este cuenta con pantalla OLED de 15,6 pulgadas, que orece 8GB de memoria RAM, 256GB de almacenamiento interno, así como un procesador Intel Core 3 100U. Por lo que está garantizado el máximo rendimiento posible en todas las situaciones. Ofrece hasta 13 horas de autonomía, y una novedad a nivel de hardware que es bastante llamativa, y una de las principales de la nueva oleada de Chromebook. Es la tecla de Insertar rápido.

Insertar Rápido, magia para ser más productivo con tu Chromebook

Esta nueva funcionalidad nos permite, al pulsar esta tecla específica, acceder a multitud de herramientas. Estas pueden ayudarnos a escribir, generando textos y borradores con la ayuda de la IA de Gemini, añadir GIFs o emojis, acceder a los sitios web que hemos visitado recientemente, para añadirlos a nuevos proyectos, con enlaces que podemos añadir sin copiar y pegar. También podremos hacer búsquedas en Google Drive sin salir del documento, o incluso acceder a nuevas herramientas que nos permitirán hacer cálculos sencillos, añadir fechas o convertir unidades.

Las nuevas funciones de los Chromebook | Google

El Lenovo Chromebook Duet es perfecto para tomar notas de otra manera

La firma china también ha presentado un nuevo Chromebook con funcionalidades adicionales y asistidas por IA. Este cuenta con una pantalla de 11 pulgadas, que también presume de un cuerpo pequeño y ligero, para llevarlo con nosotros como si de un libro se tratara. Este cuenta con un lápiz óptico Lenovo USI Pen 2 que saca todo el partido a este potente ordenador portátil. Su procesador es un MediaTek Companio 838 especialmente diseñado para este tipo de dispositivos, y se ayuda de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno.

Lenovo Chromebook Duet | Lenovo

Chromebook Plus llega también con numerosas funciones de IA, como la aplicación Goodnotes especialmente diseñada para estos dispositivos. Con ella el cuaderno tradicional se fusiona con su pantalla y el lápiz inteligente, pudiendo tomar notas, ilustrar y hacer todo lo que esperamos de un cuaderno tradicional pero acompañado de todas las bondades de un portátil. Con el software que acompaña a estos Chromebook Plus podemos comprender más rápido documentos como PDF, obteniendo resúmenes y preguntas que nos permitan entenderlos mejor.

Funciones de IA de los Chromebook Plus | Google

O la traducción instantánea, que es capaz de traducir en tiempo real con la ayuda de Google cualquier contenido que veamos en la pantalla, ya sea texto o vídeo. También mejoran las videollamadas, con mejoras en los micrófonos o incluso en el software. Otras novedades que llegan con estos Chromebook tienen que ver en gran parte con la IA, como el chat con Gemini, que ya está disponible en todos los modelos. También podemos acceder tres meses gratis a Google One AI Premium, acceder a resúmenes de nuestra actividad reciente, anclar archivos importantes o el nuevo modo concentración.