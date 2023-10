League Frame, un nuevo gadget Imprescindible para los más futboleros

A los que nos gusta el fútbol, en mayor o menor medida, nos encanta estar informados de los resultados no solo de nuestros equipos favoritos, sino también del resto de encuentros, ya se celebren en competiciones locales o internacionales. De ahí que para muchos sea de agradecer siempre tener una buena fuente de información accesible para conocer todos los detalles de las diferentes competiciones futboleras. Y en esta ocasión nos hemos fijado en un curioso gadget que nos promete estar permanentemente informados de los últimos resultados y estadísticas futbolísticas.

Así funciona League Frame

Lo primero que hay que decir es que este dispositivo nos parece un producto de bastante nicho, o lo que es lo mismo, uno de esos que va dirigido a un público muy específico, que es el que estaría dispuesto a gastarse un buen dinero en algo como esto. Y es que es este dispositivo es básicamente una pantalla de tinta electrónica a color, lo que lo convierte en algo así como una hoja de papel con vida propia.

El curioso League Frame | Snowfunk

Como lo definen sus creadores, es un dispositivo con pantalla Always On perfecto para los fans del deporte rey. Hay que decir que no es un producto que destaque por un diseño cuidado, porque más bien parece todo lo contrario, un gadget con un aspecto bastante rudimentario y básico, pero lo importante es la información que nos ofrece. Esta se muestra en una pantalla de 7,5 pulgadas de tinta electrónica de tres colores, rojo, negro y blanco. Y cuenta con una resolución de 800x400 píxeles.

La clave es que esta tableta se encuentra siempre conectada mediante Internet a los servidores de sus desarrolladores, que refrescan cada cinco minutos los resultados de todos los partidos de fútbol que se estén celebrando en ese momento. Y también, las clasificaciones y estadísticas que estos generen en cada momento. Todos estos datos se van refrescando gracias a la conectividad Wifi 4 con la que cuenta, que es la misma que utilizan la mayoría de dispositivos de IOT.

Tiene unas dimensiones de 177mm x 125mm, y pesa 175 gramos. La pantalla no es táctil, por lo que dependemos de que la información se vaya actualizando directamente desde los servidores que han creado sus desarrolladores. Podemos elegir la liga que más nos interese seguir, y ver en la misma pantalla tanto la clasificación como los resultados de la jornada en tiempo real. Así como los horarios en que se celebrarán cada uno de los partidos. Todo con la idea de que su manipulación sea mínima, y que por tanto siempre tengamos a mano todos los datos de la jornada futbolística sin tener que manipularlo.

Es verdad que parece un dispositivo bastante limitado de funciones, y con un claro público que puede hacerse con él como un objeto curioso y que puede llegar a ser útil incluso en determinados casos. Pero esto último lo ponemos en duda con todas las apps que tenemos hoy en nuestros móviles que dan esta información. Este League Frame se ha puesto a la venta en Reino Unido por 199 libras, más una cuota mensual por acceso a los datos y de momento solo se manda a domicilios de aquel país, pero lo abrirán al resto de Europa muy pronto.