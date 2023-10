Tu Kindle pronto dejará de ser compatible con estos ebooks y documentos

Los Kindle son sin duda los lectores de ebooks más populares del planeta, algo que han conseguido a base de cambiar para siempre el segmento del libro. La tienda Kindle es de las que más libros vende en todo el mundo, libros electrónicos. Pero no es la única vía que nos permite disfrutar de libros en estos lectores, ya que siempre podemos haberlos comprado en otras tiendas, o bien cargar documentos que no tienen por qué tener un origen directo en una tienda. En estos casos ahora hemos conocido que los Kindle ya no serán compatibles, en parte, con estos lectores de Amazon.

Adiós al formato MOBI

Este formato ha sido popular, y sigue siendo razonablemente popular en el mercado de los ebooks. El problema es que hemos visto cómo con el paso del tiempo ha sido el EPUB el formato elegido por editores y fabricantes para concentrar todo este negocio del libro electrónico. En esta ocasión Amazon ha anunciado la fecha en que estos formatos como MOBI dejarán de ser compatibles con una de sus funciones más celebradas.

La comunicación de Kindle | Amazon

Concretamente dejarán de serlo con la funcionalidad Send to Kindle para correo electrónico tanto en las apps de iOS como en las de Android, así como en los dispositivos de sobremesa, como son Windows y Mac. Estos comenzarán a no ser compatibles con Send to Kindle desde el 1 de noviembre de 2023. Y a partir del 20 de diciembre de 2023 dejarán de ser compatibles con Send to Kindle, por lo que ya no podremos enviar archivos de este formato a través de esta herramienta.

Nuevo Kindle 2022 | Amazon

Esto quiere decir que ya no podremos usar una herramienta como esta para enviar los archivos MUBI a Send to Kindle. Esto no quiere decir que no podamos seguir disfrutando de los archivos que ya tenemos guardados en el Kindle, en su biblioteca. Lo mismo ocurrirá con el método alternativo para cargar los libros en el lector, la copia mediante la conectividad USB. Lo que termina con la compatibilidad es la herramienta de conversión de Amazon que utilizamos normalmente para enviar los documentos a los Kindle.

Esta es sin duda una de las mejores soluciones para enviar los libros, de cualquier formato, a nuestros Kindle. Lo que hace Amazon con estos documentos es convertirlos y reenviarlos ya convertidos a nuestros dispositivos. Y todo ello con un simple correo electrónico. Pero debes tener en cuenta que esto ya no funcionará con los MOBI. Amazon ha esgrimido las razones detrás de este fin de compatibilidad.

Y es que según los de Bezos, MOBI es un formato de archivo antiguo, que ya no es capaz de admitir las últimas funciones de Kindle a la hora de tratar con documentos, que era el principal uso de este formato. Porque para poder disfrutar de estas funciones avanzadas será recomendable usar el EPUB, que sin duda se ha convertido en el gran valido de Amazon, y el único formato donde disfrutar de verdad de todo el poder de Amazon y el ecosistema de Kindle, que cada vez es más rico en funcionalidades a la hora de gestionar los archivos y su lectura.