LG lanza en España sus monitores inteligentes y todo en uno

Si por algo se ha caracterizado la firma coreana LG en los últimos años ha sido por ofrecernos dispositivos con una perspectiva y enfoque muy diferentes respecto de otros productos de sus competidores de similares gamas. En esta ocasión hemos conocido un nuevo ejemplo de esto, que nos recuerda lo versátiles que pueden ser ciertos dispositivos con las modificaciones correctas. Aunque ordenadores todo en uno los hemos conocido, y monitores inteligentes también, esta nueva propuesta de LG que se pone a la venta en España lleva el concepto al extremo.

Así es el nuevo LG MyView Smart Monitor

Se puede decir que el gran encanto de este monitor es que es todo en uno, y se encuentra en la delgada línea roja que puede diferenciar a un monitor de una Smart TV y viceversa. En este caso la marca lo ha denominado como un dispositivo All in One, ya que además de permitir conectar cualquier fuente para poder visualizarlo en el modo monitor, también es una Smart TV, ya que cuenta con el sistema operativo webOS 23, y es que más allá de detalles técnicos, esta es la gran baza del monitor, que de esta forma nos ofrece una manera muy diferente de entender a un monitor tradicional.

LG MyView Smart Monitor | LG

Esto quiere decir que cuenta con su propia conectividad Wifi, que le permite acceder a todas las apps de streaming que queramos, a juegos y a todo lo que podemos hacer con una Smart TV. Desde este monitor todo en uno también podemos controlar nuestro hogar conectado, ya sea mediante el ecosistema Thinq de LG, o incluso de Apple Home Kit, y también el de Google. Vamos, que tenemos control sobre todo lo que nos rodea desde este interesante monitor.

Y entrando en los detalles que hacen diferente a esta Smart TV, es su faceta como monitor. Este llega a España en dos tamaños diferentes, de 27 y 32 pulgadas, por lo que puede equivaler perfectamente al de una Smart TV. Y es que nos ofrece una alta resolución 4K, así como los estándares de imagen más exigentes, como es el HDR10, que nos ofrece colores vivos y negros casi puros.

El ángulo de visión es muy amplio, de nada menos que 178 grados. Como decimos, este monitor cuenta con conectividad AirPlay, así como con dos puertos USB, dos puertos HDMI, así como Wifi para poder navegar a alta velocidad por los menús de WebOS 23 y reproducir contenidos con la máxima calidad y sin cortes. Y lo que nos dará también la posibilidad de acceder a nuestro PC de forma remota mediante conectividad inalámbrica, accediendo a Office o Microsoft 365. Por lo que al final lo que tenemos es un dispositivo que sirve tanto para trabajar, como estudiar y por supuesto entretenerse.

Este nuevo dispositivo de LG se estrena ahora en nuestro país estos modelos 32SR83U-W y 32SR85U-W por un precio que parte de los 599 euros. Anteriormente LG contaba ya con otros dos modelos en España, los 27SR50F-W y 32SR50F-W, que actualmente se pueden adquirir por 209 euros y 249 euros respectivamente. Los nuevos modelos estarán a la venta a partir del mes de marzo.