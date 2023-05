La lámpara solar más extravagante de IKEA ya está a la venta en España

La tienda sueca es sin duda todo un fenómeno de masas desde hace muchos años. Y cada producto que llega al mercado por su parte siempre genera cierta expectación, sobre todo si se trata de tecnología. Y es precisamente lo que ocurre en este caso, en el que hemos conocido que el gigante nórdico ha lanzado una nueva lámpara solar que desde luego no va a dejar a nadie indiferente con su diseño, independientemente de que sea más o menos atractivo. Como ya es habitual, IKEA nos ofrece un dispositivo sostenible que se alimenta e la luz solar.

Así es la nueva lámpara SAMMANLÄNKAD

Os voy a ser sincero, el nombre de esta lámpara lo he tenido que copiar desde la propia ficha del producto, porque desde luego se me hace completamente impronunciable y menos aún fácil de recordar. Pues bien, estamos ante una nueva lámpara de mesa que destaca por dos aspectos esenciales. El primero es su diseño, que simula el sistema solar con una gran bombilla en el centro, que hace las veces de rey sol. Esta lámpara se puede utilizar tanto sobre su pie, como colgada, por lo que puede dar juego en muchos hogares gracias a todas las alternativas de colocación que nos ofrece.

La lámpara SAMMANLÄNKAD | IKEA

Lo más interesante es que la lámpara se alimenta de la luz solar que capta su panel, ubicado en la parte trasera de la lámpara. En el panel que a su vez está recubierto de espejo para darle profundidad a su diseño. Desde luego es un diseño que no pasa desapercibido, pero que desde luego es bastante peculiar y tiene mucha personalidad. Ideal para espacios eclécticos donde podamos asimilar diseño de diferentes tendencias. Esta lámpara cuenta con tres pilas recargables incluidas, de 2450mAh, que según el fabricante duran como mínimo dos años.

La lámpara SAMMANLÄNKAD | IKEA

El panel LED que se ilumina tiene una vida aproximada de 25.000 horas, y desprende un color blanco cálido de 2700k. Cuenta con dos puertos, uno USB tipo C y otro tipo C, con los que podemos cargar las baterías si es que la luz solar no es suficiente para iluminar la estancia. Por ejemplo en pleno invierno con menos luz, o si directamente no tenemos un lugar donde colocarla bajo la luz solar, que es lo que recomiendan para que pueda mantener su carga. Cuenta con certificación IP44 de iluminación exterior.

Precio de la lámpara SAMMANLÄNKAD

Este nuevo dispositivo de IKEA llega al mercado español con un precio de 79,99 euros, estando ya disponible tanto en las tiendas físicas como para comprarla desde la tienda online. Sin duda una lámpara que como decimos no va a pasar desapercibida allá donde la coloquemos. Es interesante su doble formato, de pie o de techo, y también que sea recargable, y que, en días de verano con sol intenso, no sea necesario tan siquiera recargarla mediante el cable, ya que el panel solar hará todo el trabajo por nosotros. Quizás el precio sea elevado, pero ya sabemos que los productos que llegan a IKEA en muchas ocasiones se convierten en auténticos objetos de colección por su poca tirada.