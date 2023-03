Kindle: así de sencillo es crear una carpeta dentro de otra

Hace muy poco desde el lanzamiento de la nueva versión de uno de los e Reader más populares entre los usuarios. El Kindle Scribe, nos ofrece la posibilidad de además de leer libros y documentos, tomar notas y crear cuadernos. Está previsto que este reciba nuevas actualizaciones a lo largo del año. Algunas de estas novedades ya están llegando y podemos disfrutar de ellas, cómo son las subcarpetas, te contamos qué son y para qué sirven.

Crea subcarpetas para guardar tus notas.

Para muchos usuarios el orden es un aspecto muy importante, si tenemos un gran volumen de documentos, seguro que necesitamos llevar un orden para poder gestionar y encontrar los documentos con facilidad. Algo que es posible en cualquier dispositivo, y ahora con la implementación de las subcarpetas también es posible en nuestro Kindle.

Esto sobre todo es muy útil a la hora de organizar las notas y es por ello que en este apartado se han incluido principalmente. Hasta ahora podíamos crear las notas y estas se almacenaban en la pestaña principal, de manera que estaban visibles haciendo scroll. Ahora además tenemos la opción de crear nuestras propias categorías a partir de carpetas y organizarlas de una forma rápida y sencilla. Además, dentro de estas carpetas podemos crear nuevas clasificaciones y dividirlas según nuestro propio criterio. Con lo que conseguimos mantener un orden personalizado con lo que las podremos localizar fácilmente. Aunque siempre podemos hacer uso de la herramienta de búsqueda para localizarlas.

Creando carpetas en Kindle | TecnoXplora

Para generar subcarpetas, como es obvio previamente debemos crear una carpeta y estar dentro de esta.

y estar dentro de esta. Para crear una carpeta , pulsa sobre el icono “ más ” en la parte superior de la pantalla y selecciona la opción “nueva carpeta” y así sucesivamente, podemos crear todas las que necesitemos.

, pulsa sobre el icono “ ” en la parte superior de la pantalla y selecciona la opción y así sucesivamente, podemos crear todas las que necesitemos. También podemos gestionar estas y cambiarlas de ubicación, para ello, pulsa en el icono de los tres puntos junto a cada una de estas carpetas. Entre las opciones encontramos la opción “ mover ” que permite, seleccionar y arrastrarla dentro o fuera de la una carpeta y moverla junto a su contenido al lugar que necesitemos en cada momento.

” que permite, seleccionar y arrastrarla dentro o fuera de la una carpeta y al lugar que necesitemos en cada momento. Además podemos añadir y eliminarlas en cualquier momento, Al hacerlo también eliminaremos de forma automática su contenido, al igual que sucede en otros dispositivos.

Pero está no es la única novedad que nos trae la actualización además de nuevos pinceles que nos permiten personalizar en todo momento el grosor de los trazos. O la posibilidad de movernos más fácilmente por las páginas de un cuaderno. Estas con algunas cosas nuevas que podremos hacer una vez nos vayan llegando las novedades. Por lo que tener actualizados nuestros dispositivos es importante, para poder disfrutar de los cambios así como para mantenerlos protegidos. Ya que estas actualizaciones no solo ofrecen mejores o nuevas funcionalidades, sino que además incluyen parches de seguridad y la resolución de otros problemas que hayan sido localizados anteriormente. Por lo que no está de más comprobar de vez en cuando si tenemos actualizaciones disponibles. Accediendo a través de las opciones de configuración de los dispositivos.