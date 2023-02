Kindle: así de sencillo es cambiar el nombre a un archivo

La memoria interna de los eReader de Amazon permite almacenar una cantidad aceptable de documentos y libros. De vez en cuando no está de más llevar a cabo tareas de mantenimiento y ordenar su contenido. A continuación, te contamos cómo renombrar archivos en tu Amazon Kindle.

Cambiar el nombre de los archivos descargados

Si hemos acumulado una gran cantidad de libros o queremos tener siempre organizadas nuestras lecturas, podemos crear colecciones ya sea por autores, por género o cualquier criterio que nos parezca acertado. Algo para lo que tal vez necesitemos renombrar nuestros archivos. A veces con las prisas enviamos documentos, libros o PDF a nuestros dispositivos con nombres indescifrables que tenemos que cambiar. También debemos mencionar las notas que creamos con la nueva versión del Kindle Scribe.

La forma de cambiar el nombre de los archivos es muy sencilla, a continuación, te contamos cómo editar y cambiar el nombre de estos desde el Kindle.

Junto a cada uno de los elementos de la biblioteca o en caso de Scribe el nombre de los cuadernos, encontramos un icono con tres puntos verticales.

Pulsando sobre estos, aparece un menú flotante con diversas opciones.

Entre ellas aparece la opción “Cambiar nombre”

Pulsando sobre esta, aparece de nuevo sobre impresa una ventana, desde la que podemos borrar y volver a escribir el nombre que deseamos.

que deseamos. Para ello, tenemos que hacer uso del teclado que aparece en la parte inferior de la pantalla.

que aparece en la parte inferior de la pantalla. De este modo, una vez hemos incluido el nuevo nombre, pulsamos sobre aceptar.

Ahora aparecerá el nuevo nombre que le hemos asignado.

Lo mismo sucede en el caso de las colecciones, del mismo modo podemos cambiar el nombre en cualquier momento y las veces que lo necesitemos.

Renombrando archivos en Kindle | TecnoXplora

En el caso de los archivos enviados a través del mail la cosa cambia, ya que no podremos cambiar el nombre de los archivos desde el dispositivo. Si hemos enviado un documento PDF al Reader y necesitamos editar y cambiar el nombre no es posible. Al pulsar sobre el icono de los tres puntos no aparece la opción de cambiar el nombre. Ni tampoco podemos hacerlo conectando el dispositivo a un ordenador.

En esta ocasión sólo tenemos una opción, borrar el archivo descargarlo y volverlo a enviar con el nombre correcto. Algo que nos supone una pérdida de tiempo. Ya que debemos repetir el proceso de nuevo, renombrando el archivo, enviando el correo y verificando el envío. Además, perderemos todo el proceso de lectura en el caso de que hubiéramos iniciado previamente.

Por lo que en este caso es importante fijarse en el nombre de los archivos antes de enviarlos y organizarlos. Esto sobre todo es importante cuando se trata de colecciones o de archivos que deben leerse en un determinado orden, algo que no facilitará su organización sino el orden de nuestras lecturas.

Esperemos que en futuras actualizaciones la cosa cambie y tengamos la opción de cambiar el nombre a cualquier documento que tengamos descargado en nuestros dispositivos. Aunque esto afectaría directamente a la sincronización de los archivos en el caso de tener varios dispositivos.