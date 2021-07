El conector unificado para cargar dispositivos, mucho más cerca en Europa

A lo largo de los años nos hemos acostumbrado a lidiar con todo tipo de cables y conectores en nuestros hogares, sobre todo gracias a que lo normal siempre ha sido que cada dispositivo que hemos comprado ha contado con su propio cargador y conector. Esto es algo que cada vez es más difícil de ver, porque la mayoría de dispositivos electrónicos móviles cuentan con unos conectores estándar, o al menos uno de los que consideramos hoy en día estándar.

El conector USB tipo C es el estándar actual de los móviles Android y de cada vez más gadgets, mientras que el microUSB lo fue en los últimos años. Por otro lado tenemos el Lightning de Apple, que es el estándar solo de los dispositivos de la marca. Pero como ya sabemos desde hace tiempo, Europa quiere acabar con esto y concentrar toda la conectividad con el USB tipo C. Algo que como conocemos ahora, está cada vez más cerca.

A pesar de la oposición de Apple

Hace ya una década que un código de buenas prácticas europeo redujo a solo tres los conectores utilizados por los fabricantes para cargar sus dispositivos. Antes lo normal era tener un conector diferente por cada fabricante, lo que generaba muchísimos residuos, al quedar inservibles estos conectores y cargadores cuando se cambiaba a un dispositivo de otro fabricante. Eso es precisamente lo que quiere evitar Europa, la generación innecesaria de nuevos residuos en forma de cables y cargadores.

Cable Lightning de iPhone y iPad. | Photo by Adam Birkett on Unsplash

Ya sabíamos que Europa ha dado un paso más adelante y ha buscado la reducción de estos estándares a uno solo, y el elegido es el conector USB tipo C. Esto supondría la desaparición del conector Lightning con el que cuentan los iPhone y el resto de dispositivos de Apple, al menos en Europa. Algo a lo que se ha opuesto frontalmente la empresa californiana, que entiende que se está limitando la innovación con esta medida. A pesar de ello la hoja de ruta de Europa sigue adelante, y aquí viene la novedad, ya que la Comisión Europea espera que el próximo otoño pueda presentar un nuevo proyecto que unifique definitivamente bajo el conector USB tipo C este aspecto.

Por tanto el final del conector Lightning está bastante cerca, al menos en Europa, y no parece que Apple pueda hacer nada por evitarlo. De todas maneras no tiene mucho sentido la defensa de Apple, apelando a la innovación para evitar el fin de este conector, cuando ya hay dispositivos como el iPad Pro que lo utilizan. La lógica parece indicar que Apple terminará adoptando este conector para todos sus dispositivos, o de lo contrario su reputación medioambiental no quedará bien parada. Algo que beneficiará sobre todo a los consumidores, que aunque cambien de teléfono podrán seguir utilizando los mismos cargadores para poder realizar la carga o comunicar sus dispositivo con otros. Veremos cuánto tiempo pasa hasta que esto sea una realidad, ya que estamos seguros de que Apple va a intentar alargar lo más posible la llegada de ese momento.