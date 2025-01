Huawei podría lanzar un smartwatch con lector de huellas integrado

Los wearables sin duda alguna son un complemento esencial de nuestros smartphones, y obviamente Huawei es uno de los máximos exponentes de estos dispositivos, contando con algunos de los relojes más potentes del mercado, y por qué no decirlo, también de los más innovadores. Nos viene a la cabeza el Huawei Watch D2, con un tensiómetro integrado, y que sin duda alguna ha sido uno de los más sorprendentes de los últimos años. Ahora una patente nos muestra por dónde podrían evolucionar los siguientes relojes de Huawei, con una función que no entendemos que todavía no se haya extendido a los relojes inteligentes.

No solo será un simple lector de huellas en su pantalla

La patente presentada por Huawei es bastante explícita, sobre todo en sus esquemas, donde podemos ver claramente cuáles son los planes de Huawei respecto de sus futuros relojes inteligentes. Todo parte de un lector de huellas integrado en la pantalla, como el que podemos usar en nuestros smartphones. Este además contaría con una tecnología tridimensional, capaz de escanear la huella dactilar en 360 grados, o lo que es lo mismo, obteniendo un mapeo con volumen de nuestro dedo.

Esto es precisamente lo que permitiría disfrutar de la segunda gran funcionalidad de este lector. Y es que con él sería posible realizar todo tipo de gestos con el dedo que desencadenarían diferentes acciones y rutinas. Esto permitiría registrar varios dedos diferentes, y, por tanto, activa diferentes funciones con los gestos de cada uno de estos. Dependiendo del dedo utilizado, el mismo gesto puede tener repercusiones diferentes.

Los gestos serán variados, no solo se limitan a deslizar el dedo o pulsar, sino que también se podrá registrar un gesto como girar los dedos en la dirección de las agujas del reloj, en el sentido contrario, y como decimos con diferentes dedos. Esto desde luego nos parece una mejora muy interesante y tremendamente útil, que puede aportar a los relojes inteligentes más funciones respecto de las que actualmente nos brindan, que son bastante limitadas en este sentido.

Pero ya de por sí, aunque no fuera posible hacer estos gestos, sería una de las novedades más importantes en el segmento de los wearables durante años. Y es que incomprensiblemente ningún fabricante ha optado por llevar los lectores de huellas en pantalla de los smartphones a los relojes, cuando hay espacio suficiente para ello en muchos modelos. Esto añadirá obviamente una fundamental capa de seguridad al uso de los relojes, y también de comodidad, ya que normalmente los métodos de verificación de la identidad no suelen ser especialmente cómodos de utilizar, ni tampoco tan seguros como la huella.

Ahora bien, las patentes no son garantía alguna de que estén en desarrollo dispositivos con las tecnologías que se muestran en ellas. Pero es evidente que, si Huawei está explorando este tipo de tecnología, es porque contempla seriamente la posibilidad de implementarla en sus próximos relojes. Y visto el nivel de innovación del que presume Huawei en sus últimos dispositivos, no es para nada descartable que este nuevo reloj con lector de huellas pueda ver la luz a lo largo del próximo año.