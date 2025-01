Huawei estaría detrás del músculo de DeepSeek, la IA china que ha puesto patas arriba Silicon Valley

Auténtico terremoto al que hemos asistido en las últimas horas en el mundo de la IA generativa. DeepSeek ha saltado por los aires Silicon Valley al presentar una IA prácticamente tan potente como ChatGPT, pero que necesita solo una fracción de la inversión hecha por OpenAI para poder ofrecer estos resultados. Algo que he provocado que Nvidia haya perdido de un día para otro la mayor capitalización de la historia, pasando de ser la empresa más valiosa del planeta, a la tercera. Y es que sus chips serían una de las claves de este importante ahorro en el desarrollo de la nueva IA china, detrás de la que estaría otro gigante, Huawei.

¿Una IA más eficiente gracias a Huawei?

Conste que no hay ninguna información oficial por parte de Huawei sobre su participación en la IA de DeepSeek, y tampoco esperamos que ahora desvele la propiedad de la nueva IA, ni mucho menos. Pero ahora circulan por las redes sociales imágenes que apuntan a la colaboración de Huawei con DeepSeek. Concretamente, se trata de una imagen promocional de Huawei Cloud, los servicios en la nube del gigante chino.

En el se dice abiertamente que alojan a DeepSeek, la nueva IA, por lo que esta se ejecutaría en ella. Se especula que estarían, por tanto, utilizando chips Ascend 910C, que se han demostrado que son muy potentes, prácticamente tanto como los que habitualmente se utilizan por parte de Nvidia. De hecho, a raíz de estas informaciones, hemos conocido otras que hacen énfasis en que es perfectamente posible que la IA de DeepSeek haya podido utilizar los chips Ascend de Huawei.

Concretamente, los expertos aseguran que la diferencia entre el Ascend 920B de Huawei y el H100 de Nvidia, es de apenas un 5% de rendimiento. Pero, en cambio, el coste del procesador chino es un 70% inferior, algo que podría explicar perfectamente el precio tan ajustado que ha desvelado la empresa china para desarrollar su IA generativa.

No obstante, lo único que ha asegurado oficialmente DeepSeek es que han utilizado 2.800 chips Nvidia H800, y, por tanto, no se habla de la colaboración con Huawei en este aspecto. Pero no sería de extrañar, ya que a pocos se nos escapa que tras este giro de los acontecimientos, la administración Trump tome medidas para proteger a las empresas norteamericanas, las principales damnificadas por esta IA, quizás bloqueando el acceso de la compañía china a los chips de Nvidia.

En cualquier caso es evidente que este caso ha desatado todo un ciclón en el segmento de la IA. Que ha implicado inversiones mil millonarias para muchas tecnológicas, que ahora ven que quizás es posible una IA más eficiente y asequible, algo que desde luego no estaba en sus planes. De todas maneras, falta por comprobar que todo lo que hay detrás de esta IA sea realmente tan eficiente y que no está condicionada por los designios del partido comunista chino, partido único del enorme país asiático.