Google soluciona el problema de los Chromecast con una actualización

Como sabéis, estos días han surgido algunos problemas importantes con los Chromecast de Google, los reproductores de contenidos en streaming, que han dado importantes fallos, impidiendo el uso normal que cualquiera le podemos dar en el día a día. Y es que estamos hablando de los Chromecast más antiguos, aquellos que tan siquiera contaban con sistema operativo, que han quedado inservibles con una actualización que nadie esperaba. Afortunadamente, ya hay una respuesta por parte de Google, y es la que todos estábamos esperando.

¿Cuándo se van a actualizar?

Pues bien, ha sido la propia Google la que ha anunciado en su cuenta oficial en X que están ya al tanto del problema que está afectando tanto a los Chromecast de segunda generación, como a los Chromecast Audio. No solo están al tanto, sino que ya están trabajando en una solución que pueda resolver todos estos problemas lo antes posibles.

Eso sí, además de anunciar que trabajan en ello, también han dado una recomendación clave para todos aquellos que están sufriendo los problemas. Y es que piden a estos usuarios que no restablezcan la configuración de fábrica, que seguro es algo que muchos han hecho ya instintivamente, y que podría tener fatales consecuencias para estos dispositivos.

En el caso de que ya se haya restablecido de esta forma, Google avanza que proporcionará instrucciones precisas a aquellas personas que ya hayan realizado esta acción sobre sus Chromecast. De tal manera que todavía estamos por conocer cuál será esa solución definitiva, porque entendemos que será diferente si se ha producido o no ese restablecimiento de fábrica.

Sea como fuere, hablamos de los modelos de Chromecast más primigenios, aquellos que eran meramente un receptor de vídeo o audio mediante conectividad Wifi. Estos no tenían un sistema operativo desde el que investigar las posibles causas del problema, y lo más que han podido ver los usuarios con este fallo es un error de que es imposible poder reproducir los vídeos.

Así que, si tienes un Chromecast de estas generaciones, y has sufrido el problema, no deberías hacer nada y esperar a que en cuestión de horas llegue la actualización que resolverá todos los fallos. Ahora bien, si has restablecido de fábrica al Chromecast, algo desde luego normal en estos casos, tendrás que esperar un poco más a las instrucciones adicionales por parte de Google, ya que parece que era la peor decisión a tomar en este caso.

No obstante, no dudamos que, aunque se dilate un poco más en el tiempo, Google ofrecerá una solución a este grave problema más pronto que tarde. No en vano, hablamos de muchos millones de dispositivos que se han visto afectados. Afortunadamente, los Chromecast más modernos no tienen estos problemas, algo que no nos extraña, ya que los dos primeros modelos con Google TV han tenido verdaderos problemas para recibir actualizaciones por su mínimo espacio de almacenamiento. Algo bueno debía tener este déficit, ya que, al haber menos actualizaciones, hay menos posibilidades de que algo se rompa, como ha ocurrido en este caso.