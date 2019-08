El mercado de los altavoces inteligentes es uno de los que cuenta con más potencial de crecimiento en la actualidad. Cada hogar es un potencial cliente para este tipo de dispositivos, y ahora mismo nos encontramos en ese momento en el que los fabricantes deben encontrar la fórmula para que el máximo número de hogares estrene su mundo conectado con uno de sus altavoces. Es el caso de Google, que sigue adelante en el desarrollo de una nueva versión de su altavoz más popular, el Google Home Mini, mientras que Apple está pensando en añadir un nuevo modelo a su gama, y así poder contar con un dispositivo de entrada más barato, vamos a conocer esos detalles.

Nuevo Google Home Mini, mejor y con distinto nombre

Google ya estaría trabajando en el Google Nest Mini, el nuevo modelo barato de la firma de Mountain View, tal y como hemos conocido gracias a 9to5 Google. Google está trabajando ya en ofrecer un relevo al altavoz lanzado en el pasado 2017, y que sin duda está siendo de los dispositivos más vendidos de la marca, siendo uno de los preferidos por los usuarios para iniciarse en el Internet de las Cosas y en los altavoces inteligentes. Google además quiere hacer algunos cambios en este modelo, además de su nombre.

Google Home | Google

Porque aunque seguirá siendo el altavoz de entrada a la gama, este contará con un sonido mejorado, con mejor respuesta en los bajos, con un volumen máximo mayor y la posibilidad de colocarse en distintas posiciones gracias a un accesorio para hacer mucho más fácil su colocación en cualquier zona del hogar. Además integraría un nuevo conector mini Jack para auriculares, algo con lo que no cuenta ahora y que ha sido demandado por muchos usuarios. Respecto de su posicionamiento en la gama este no variará, no sobrepasando los 60 euros de precio.

Apple trabaja en un HomePod más barato

Seguramente haya sido uno de los mayores fracasos de Apple hasta ahora, su altavoz inteligente HomePod con Siri integrado. Y decimos fracaso porque siempre aparece a la cola en los índices de ventas de este tipo de dispositivos. Algo que se puede entender principalmente por su precio, que supera los 300 euros, y también porque Siri no es el mejor asistente de voz que existe. Ahora Bloomberg ha adelantado que la firma de Cupertino ha comenzado a desarrollar un HomePod más modesto, que en lugar de contar con siete tweeter ofrece dos, por lo que será un dispositivo menos potente, pero igualmente útil con el uso de Siri como asistente de voz.

HomePod | Apple

Mientras que el precio del actual HomePod supera los 300 euros, el de este nuevo altavoz se quedaría por debajo de los 200 euros, moviéndose quizás en los 179 euros. Algo que sin duda acercaría a muchas más personas estos altavoces de Apple. El lanzamiento de este nuevo HomePod no sería antes de 2020, por lo que todavía nos queda esperar unos meses para poder comprobar si el negocio de altavoces inteligentes de Apple está muerto, o al menos tiene alguna oportunidad de competir con los gigantes como Amazon y Google.