Las gafas Apple Vision Pro se pondrán a la venta muy pronto, ¿cuándo?

Sin duda han sido uno de los grandes anuncios de 2023 en lo que se refiere a tecnología, las gafas de realidad mixta Apple Vision Pro. Estas han sido noticia por toda la innovación tecnológica que ofrece, y también, por qué no decirlo, por su alto precio, que ha superado todas las expectativas al superar holgadamente los 3.000 euros. Pues bien, en el WWDC de junio se presentaron, pero no se desveló su fecha de presentación. Esta todavía no es oficial, pero los analistas cercanos a la marca sí que tienen claro cuándo se va a lanzar.

Llegarían en solo unos meses

Eso es al menos lo que asegura el que ahora es el analista más cerca al entorno de Apple, Mark Gurman, que espera que las Vision Pro se lancen al mercado finalmente el próximo mes de marzo, después de las fiestas navideñas y el año nuevo chino. Y se trata de una fecha que no nos descuadra demasiado, teniendo en cuenta que hemos visto cómo en los últimos años la primavera ha sido una fecha propicia para anuncios de nuevos dispositivos de Apple.

Y en este caso no se trata de anunciarla, sino de ponerla a la venta, que es lo que realmente estamos esperando desde la pasada conferencia de desarrolladores de Apple. Y esta fecha es producto de otro retraso en su lanzamiento, ya que inicialmente se esperaban para el mes de enero de 2024.

Esta fecha sería para su lanzamiento en Estados Unidos, donde se espera que se convierta en un dispositivo popular a pesar de su alto precio, ya que estamos seguros de que a muchos seguidores de la marca no les importará invertir todo este dinero en lo más avanzado tecnológicamente de Apple. El precio ya lo conocemos, y se mueve entre los 3.000 y 3.500 euros. Pero se trata desde luego de uno de los productos más sorprendentes de los últimos años, y no porque no hayamos visto antes gafas, pero no unas como estas.

Sobre todo, por su solución para alternar entre el mundo real y el virtual. Tal es así que cuenta con una tecnología llamada Eyesight, que es capaz de mostrar el rostro de la persona que está detrás de las gafas al resto de presentes en una sala. Además, cuenta con un nuevo sistema operativo denominado VisionOS, y que nos permitirá disfrutar de un software único con funcionalidades verdaderamente sorprendentes, que llevan la experiencia de iOS o iPadOS al entorno virtual y mixto.

Eso sí, muchos creen que toda esta innovación no justifica el alto precio que hay que pagar por ellas, y creen que será necesario un nuevo modelo por parte de Apple que recorte algunas características y tenga un precio más asequible. Recordemos que las gafas más vendidas de Meta tienen un precio de apenas entre 500 y 600 euros, por lo que la diferencia es evidente y casi abrumadora podríamos decir. Y la realidad es que parece que Apple sí estaría trabajando en este tipo de gafas más asequibles, con una ventana de lanzamiento más cercana al año 2025.