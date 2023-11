Cómo usar AirPlay en el nuevo Apple Music para Windows

Escuchar Apple Music fuera del entorno de Apple, aunque es posible no es todo lo sencillo que debiera ser. Hasta ahora los usuarios de Windows si querían enviar sus canciones a otros dispositivos tenían que hacer uso de iTunes, ya que la app de Apple Music no disponía de Airplay. Algo que ha cambiado, te enseñamos cómo usar Airplay en la nueva app.

Usa Airplay con Apple Music y envía tus contenidos a otros dispositivos

Apple ha diversificado su mercado y además de sus dispositivos ofrece otros productos de entretenimiento como son los contenidos en streaming. Tanto Apple TV como Apple Music. Este último ofrece música y podcast en alta calidad. Para hacer uso de estos servicios no es necesario tener dispositivos de fabricante. Aunque al hacerlo nos enfrentamos con algunas dificultades, como era hasta ahora enviar contenidos reproducidos desde Windows a otros dispositivos, como sistemas de sonido y altavoces. La app de Apple Music no disponía de Airplay por lo que no podíamos compartirlos fácilmente.

Ya podemos hacer uso de Airplay en Apple Music | TecnoXplora

La única solución era usar iTunes, la mastodóntica app tenía ciertas dificultades para realizar el trabajo. La cosa cambia con el lanzamiento de la nueva app de Apple Music, mucho más ligera y moderna, la cual mantiene su aspecto, pero más parecida a iTunes en cuanto a funcionamiento. Y una de las novedades más importantes, esta versión ya dispone de Airplay.

Por lo que una vez descargamos la aplicación en nuestro PC, podemos enviar contenidos a otros dispositivos de manera mucho más fácil y rápida. Simplemente pulsando un botón.

En la parte superior de la ventana de la aplicación encontramos un menú en el que se incluyen varios botones entre el que se encuentra el esperado botón de “ Airplay ” fácilmente reconocible por su icono.

” fácilmente reconocible por su icono. Pulsando sobre este, aparece un menú desplegable desde el que podemos seleccionar el dispositivo a través del que queremos escuchar nuestra música o podcast preferidos.

a través del que queremos escuchar nuestra música o podcast preferidos. Una lista que las componen todos nuestros dispositivos compatibles con Airplay, de modo que podemos elegir entre hacerlo en el propio ordenador o escoger cualquier otro dispositivo. La app, tiene un comportamiento ágil e intuitivo y en cuestión de segundos podemos estar escuchando nuestras canciones preferidas sin menor problema.

AirPlay a diferencia de iTunes está orientada a la reproducción de contenidos en streaming, mientras que la mítica app de Apple es multiopción ya que a través de ella podemos gestionar nuestras compras y las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos Apple. Es por ello que, ahora que se ha actualizado Airplay, prioricemos su uso, frente a iTunes a la hora de escuchar la música de nuestros artistas preferidos.

Ya era hora de que Apple tuviera en cuenta a los usuarios que no disponen de sus dispositivos y que le ofreciera una solución al problema de compatibilidad. Algo que impedía enviar los contenidos y disfrutar al máximo de la calidad de sus contenidos. Esperemos que el futuro vaya incluyendo nuevas y mejoradas funciones con la que mejorar la experiencia de usuario.