Fuji presenta sus nuevas cámaras Instax Wide 400 y mini LiPlay en España

modelos que vienen actualizar a modelos ya existentes, pero que como en el caso de la Wide llevaban ya bastante tiempo si recibir novedades. En esta ocasión hablamos de dos modelos que se van a poner a la venta en nuestro país el próximo mes de julio. Dos modelos con virtudes diferentes y formatos bien diferenciados que vamos a conocer a continuación.

Nueva Instax mini LiPlay

Este es el modelo más compacto de ambas cámaras, pero podemos afirmar que es la más versátil de ambas. Y es que con esta cámara no solo podemos hacer estupendas fotos, sino que es potencialmente una impresora portátil también. Este nuevo modelo en realidad es una cámara digital que permite hacer algo que no siempre es posible en las cámaras instantáneas, como es ver el resultado justo antes imprimir la foto. En este caso al contar con una pantalla integrado, podemos optar por revisar las distintas fotos que hemos hecho, y acto seguido imprimirlas en su papel Instax, que como sabéis, no necesita de tinta adicional para funcionar.

La Instax Mini LiPlay | Fujifilm

Este nuevo modelo es una renovación del que actualmente se encuentra en el mercado, y nos ofrece ahora un conector USB tipo C para recargarla, y con un firmware mejorado y que ahora es más sencillo de actualizar. Solo hay que conectar la cámara a la app para poder actualizarla. Además de la nueva gama de colores Matcha Green, Misty White y Deep Bronce, estas novedades, seguiremos disfrutando de sus interesantes características, como son 13 marcos de diseño diferentes o 6 filtros. Además la app nos da acceso a 60 marcos adicionales más para editar las fotos. Este nuevo modelo se lanza en España el próximo 19 de julio de 2024 por 169,99 euros.

Nueva Fuji Instax Wide 400

Esta cámara es totalmente diferente, y se dirige a un público muy distinto del habitual en el caso de las cámaras Instax. Y es que estamos ante un modelo que entra por los ojos, con un evidente aire retro y un tamaño considerable que no va a pasar desapercibida allá donde la llevemos. Esta es la primera actualización de este modelo, que se lanzaba originalmente ahora hace 10 años. Una cámara que como su propio nombre nos recuerda tiene algo que la hace muy diferente, y es su formato.

Fuji Instax Wide 400 | Fuji

Este es WIDE, que es un papel fotográfico con el doble de tamaño de las demás cámaras Instax tradicionales, y eso ya es una clara ventaja respecto de otros modelos. Mientras que la LiPlay es una cámara digital, esta es totalmente analógica, al menos cuando se trata de componer la imagen, aquí no hay sensores, solo lentes. Pero sí que hay algo automatizado por completo, como es la exposición, esta es registrada y ajustada por la cámara de forma automática, y controla la intensidad del flash en base a la escena que estemos capturando.

Además puede hacer fotos tanto lejanas, con el modo paisaje, como bonitos retratos para un enfoque de personas de entre los 3 metros y 30 centímetros, gracias al accesorio integrado con ella. Por tanto podemos hacer también fotos macro con resultados magníficos. También cuenta con una palanca de temporizador automático, que le da un toque retro y que además es muy útil. Los indicadodores LED nos van avisando del tiempo que queda para que dispare. Podemos configurar hasta 10 segundos de retardo.

Y un detalle más, y muy analógico, como es un ajuste de ángulo de inclinación de la cámara, que emerge de la parte inferior para ajustar la inclinación a la hora de hacer la fotografía. Estos nos evita tener que usar un trípode en muchas ocasiones. Esta nueva Instax Wide 400 se pone a la venta en España el próximo 12 de julio por 149,99 euros.