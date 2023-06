Fuji lanza una nueva cámara instantánea con aire retro y fotos más grandes

Las cámaras instantáneas siguen gozando de cierta popularidad, aunque extremadamente reducida frente a la cámara de nuestros smartphones. Pero gracias a firmas como Fujifilm el hacer fotos al instante se ha convertido en algo cada vez más habitual, ya que con su tecnología Instax ha conquistado este mercado, que poquito a poco va creciendo. Y lo ha hecho con cámaras que han apelado sobre todo a la nostalgia de quienes conocimos los tiempos en los que eran cámaras tremendamente populares. Y vuelven a hacerlo con su nuevo lanzamiento, la nueva Fuji Instax SQ40, que llega con novedades muy interesantes.

Fotos más grandes

Uno de los aspectos más mejorables de las cámaras instantáneas de Fuji y de otras compatibles con su tecnología es sin duda el tamaño de las fotos. Estas tienen las dimensiones aproximadas de una tarjeta de crédito, y obviamente no es un tamaño en el que podamos volcarnos en los detalles y pormenores de la imagen. Pero eso cambia con la nueva cámara de fotos instantánea de la marca, que llega con una nueva película, que tiene dimensiones mayores de las habituales.

Esta hacer ahora fotos cuadradas, más parecidas a las de las clásicas Polaroid, 86mm x 72mm, dejando los bordes blancos más gruesos en los laterales. Pero sin duda es un papel mucho más grande que el de las tradicional Instax y eso es algo que vamos a agradecer mucho, porque la experiencia es totalmente diferente. Eso afecta también al tamaño de la cámara, que es sensiblemente más grande también para poder albergar este papel de mayor tamaño.

El aspecto de esta nueva cámara es eminentemente retro, con un color negro tradicional y un anillo de color gris alrededor de los objetivos. La lente es retráctil, ya que cuando está apagada prácticamente desaparece y deja el frontal plano. Cuando la encendemos, la lente sobresale, con un campo de visión de 65.75mm. Mientras que en el modo macro, la lente sale un poco más y nos permite hacer selfies, algo a lo que ayuda el espejo que hay delante y que nos muestra cómo quedará la foto antes de dispararla.

Cuenta con exposición automática, por lo que no hay que estar preocupándose de ajustes sobre la apertura y otros factores que pueden afectar al resultado de la foto. La cámara no cuenta con ningún modo digital, así que todo es analógico, y las fotos solo se pueden conservar en la película impresa, no hay forma de hacerlo digitalmente. Viene con una clásica corra para llevarla al cuello o al hombro. Una cámara que se alimenta de dos pilas de litio (CR2), que básicamente alimentan el flash integrado y el mecanismo de expulsión de la película. Esta se revela en alrededor de 90 segundos.

La nueva Fuji Instax Square SQ40 estará a la venta en España a partir del próximo 29 de junio, y lo hará a un precio de 149,99 euros, que entra dentro de lo que podemos esperar de una cámara como esta. Sobre todo, por su cuidado diseño y su película más grande.