El Fire TV HD de 2024 es el nuevo streamer barato de Amazon

Parece que algo se mueve en Amazon, si a mediados de semana conocíamos la nueva gama de Kindle, que incluye a su primer modelo con pantalla de tinta electrónica a color, ahora la empresa de Jeff Bezos hace lo propio con otro de sus productos más populares, como es el Fire TV. El dispositivo para hacer streaming de Amazon es sin duda el más popular del mercado junto a los extintos Chromecast, y ahora tiene una oportunidad de oro para hacerse con el mercado que dejan atrás los dispositivos de Google. El nuevo Fire TV HD llega con mejoras sutiles, aunque no revolucionarias desde luego, y certifica que la gama de estos dispositivos también va a verse reducida.

Novedades del Amazon Fire TV HD de 2024

Este nuevo dispositivo llega para convertirse en el más barato de la gama de Amazon. Y es que sus compañeros, los Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite dejarán de venderse cuando se acabe su stock, por lo que este se convertirá en el único dispositivo de la marca por debajo de los modelos 4K, y por tanto no tendrá rival al también descatalogarse el Chromecast HD. Y centrándonos en lo importante, en su ficha técnica, que sigue siendo bastante modesta, acorde a su precio también.

Amazon Fire TV HD de 2024 | Amazon

Lo primero es que este dispositivo sigue contando con una resolución de 1080p, o lo que es lo mismo, Full HD, por lo que como decíamos es ese modelo más accesible que ofrece una resolución más modesta, pero igualmente competente para el grueso de televisores del mercado. Es compatible con multitud de formatos de visión, como son HDR, HDR 10, HDR10+ y HLG, aunque no esperemos otros más sofisticados, como son los de Dolby, tanto Vision como Audio.

El mando con el que cuenta es el más básico, el Alexa Voice, con micrófono integrado, mientras que la conectividad inalámbrica cuenta con Wifi 5, que, si bien no es la más rápida, es más que suficiente para la reproducción de contenidos con esta calidad de vídeo. Este modelo llega con un procesador de cuatro núcleos, 8GB de almacenamiento interno, así como 1GB de memoria RAM. Características básicas que no deberían darnos muchas alegrías a la hora de la multitarea y de tener varias apps abiertas simultáneamente.

Un aspecto que no entendemos, salvo que solo se vaya a poner a la venta en Estados Unidos, es que llega con conector micro USB, y por tanto no usa tan siquiera uno tipo C, que en nuestro continente ya es prácticamente obligatorio. Un modelo limitado en funciones, ya que algunas de las más populares de los modelos 4K no están presentes, como los fondos de pantalla generados mediante IA. Pero en realidad, qué más podemos pedirle a un dispositivo que se ha lanzado de momento en Estados Unidos por unos 32 euros al cambio. Como decimos, este nuevo Fire TV HD tiene ahora el camino libre para reinar en la gama de entrada de dispositivos de streaming, con la claudicación de los Chromecast en favor del nuevo Google TV Streamer, tres veces más caros.