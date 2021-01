El nuevo iPad Mini estrenaría todo lo que nos gustaría ver en los iPhone 13

Apple ha sido bastante reacia en los últimos años a adoptar las principales tendencias del mercado en cuanto al diseño de pantallas en sus móviles, que integran ahora los móviles Android, con lectores de huellas dentro de ellas y cámaras perforadas. Algo que ha comenzado a cambiar con el último iPad Air, que ha expandido su tamaño llevando el Touch ID al botón de encendido. Ahora conocemos más detalles sobre cómo será otros de los nuevos iPads que llegarán este 2021 al mercado. Concretamente del iPad Mini de sexta generación, que podría incorporar un diseño único en la gama de Apple.

Menos bordes de pantalla y cámara perforada

Esos serían los grandes cambios que nos ofrecería este nuevo modelo, si tenemos en cuenta los renders que ha filtrado un activo leakster en las redes sociales. El responsable de la filtración ha sido David Kowalski, que ha publicado imágenes que nos muestran cómo sería el diseño del nuevo iPad Mini de sexta generación. Y las diferencias con el modelo actual son evidentes. Sobre todo, en su pantalla, que sufriría un cambio notable con dos nuevos elementos dispuestos de una manera inédita en la gama de Apple. Estamos hablando por un lado del lector de huellas.

Este ya no ocupará espacio en la pantalla, porque estará integrado en ella, lo que permitirá hacer los bordes mucho más delgados. También la cámara de fotos adopta otro aspecto, ahora perforada en la pantalla, por lo que ocupa mucho menos espacio y no hace falta un notch o un borde más grueso para poder ocultarla. Con ambas mejoras se consigue un iPad Mini con una pantalla mucho más grande de lo habitual, con 9,1 pulgadas, o lo que es lo mismo, 1.2 pulgadas más que en el modelo actual en el mercado. Pero eso no es todo, porque se consigue ese mayor tamaño de pantalla sin tocar las dimensiones de la tableta, con un diseño mucho más parecido al de un teléfono todo pantalla.

Eso sí, se aumenta levemente el perfil, pero apenas 0,15mm. Por tano podemos apreciar que este nuevo modelo contaría con una cámara perforada en la parte superior de la pantalla, así como un lector de huellas en la pantalla. Aunque en su defecto, no sería raro verlo integrado en el botón de encendido de la tableta, al igual que en el nuevo iPad Air, al fin y al cabo, conseguiría el mismo efecto, reducir los bordes de la pantalla al no tener que albergar el aparatoso Touch ID, un botón clásico de los iPhone y iPad donde se integra el lector de huellas.

Se espera que este nuevo modelo llegue al mercado en la primera mitad de 2021. Podría ser sin duda un buen aperitivo de lo que podríamos ver en los iPhone 13 este año, o al menos en alguno de sus modelos, que por primera vez podría integrar el nuevo Touch ID en pantalla, que permitiría al menos utilizar los iPhone con una mascarilla, algo que no es posible actualmente con los iPhone 12, que al contar solo con el Face ID no pueden reconocer a sus usuarios, algo que ya trabaja Apple para mejorar en un futuro.