Este termómetro inteligente también controla tus dispositivos con infrarrojos

Cada vez son menos los electrodomésticos que funcionan con mando a distancia por infrarrojos. Esta tecnología está siendo sustituida por el Bluetooth, aunque aún disponemos en nuestros hogares de muchos dispositivos que hacen uso de ella y que incluso podemos controlar desde nuestro teléfono móvil con ayuda de algunos gadgets como este que te contamos a continuación.

Controla la climatización y otros dispositivos de tu hogar inteligente gracias a un gadget como este

Cada vez son más los electrodomésticos inteligentes, gracias al Internet de las cosas se conectan a la red Wifi de nuestro hogar y podemos controlarlos a distancia, aunque no estemos en casa. Son muchos los gadgets que podemos usar para convertir nuestros viejos dispositivos en inteligentes o por lo menos tener la opción de encendernos a distancia.

Aún tenemos pequeños electrodomésticos como televisores DVD, equipos de audio, sistemas de aire acondicionado entre otros que utilizan mando a distancia por infrarrojos, los cuales no podemos controlar del mismo modo que sus versiones inteligentes, aunque existe una forma de hacerlo y es a través de dispositivos como por ejemplo el termostato inteligente Konyks CLIMPAC.

Este dispositivo además de darnos la opción de controlar nuestros sistemas de climatización como aire acondicionado o la caldera de nuestro hogar, podemos convertirlo además un Control remoto universal, con el controlar otros dispositivos como televisores, ventiladores o cualquier dispositivo compatible. Aunque tenemos que tener en cuenta que solo funciona con determinados fabricantes y modelos

Para conocer si nuestros dispositivos son compatibles, lo haremos a través de su aplicación donde previamente debemos añadir nuestros dispositivos, siguiendo los siguientes pasos.

Desde su ampliación o bien desde la app de Tuya , selecciona la pestaña “ control ”

, selecciona la pestaña “ ” Pulsa sobre “añadir un electrodoméstico”

Selecciona el tipo de dispositivo que quieras añadir.

Y busca el fabricante o marca del mismo.

o marca del mismo. A continuación, sigue los pasos del asistente , para configurarlo correctamente.

, para configurarlo correctamente. De manera que, a partir de ese momento, podremos controlar dicho dispositivo a través del móvil e incluso a distancia.

La app además permite realizar programaciones, de manera que podemos automatizar acciones, como relacionadas con la principal actividad del termostato. Podemos pedirle que apague o encienda dispositivos en función de lo que necesitemos en cada momento. De modo que podemos controlar la temperatura de la estancia, pidiéndole por ejemplo que apague el televisor y encienda el ventilador si la temperatura alcanza ciertos grados. E incluso podemos usar al mismo otros activadores como la humedad relativa. Indicando en una misma rutina, que si al mismo tiempo, baja la humedad de la sala, encienda el humidificador, para corregirla.

Un dispositivo de lo más versátil y que nos ha sorprendido por esta faceta de control remoto, ya que gracias a su versatilidad permite realizar multitud de programaciones que implican dispositivos que no podemos controlar a través del wifi de forma individualizada. Lo que nos da aún un mayor control sobre los dispositivos de nuestro hogar, aunque estos no sean inteligentes. Algo que podemos hacer también usando enchufes inteligentes que nos permitan encender y apagar otros dispositivos que no dispongan de conexión Wifi, Bluetooth y si de infrarrojos con los que interactuar.