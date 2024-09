Así de sencillo es usar tu Apple Watch como un mando a distancia de tu TV

Controlar todos los dispositivos de nuestro hogar inteligente desde el reloj es posible. Encender las luces, poner música o incluso abrir la puerta de nuestra casa, ya es posible sin usar el móvil y todo desde nuestra muñeca. Ahora además con los relojes inteligentes de Apple, también podemos tomar el control de la TV.

Controla el televisor con el reloj

Las funciones de los relojes inteligentes van más allá de dar la hora, avisarnos con una alarma o controlar nuestras constantes vitales. Gracias a sus sistemas operativos podemos instalar aplicaciones con las que llevar a cabo multitud de tareas. Cómo, por ejemplo, la nueva funcionalidad que incluye la nueva versión de WatchOS 11, con la que podemos convertir nuestro reloj, en el mando a distancia para el televisor.

Ya puedes hacer videollamadas en Zoom a través del Apple TV | Apple

Extraviar el mando a distancia de la tele, es algo que seguro que nos ha pasado a todos. Nos volvemos locos buscándolo entre los cojines y sobre los muebles de la casa. Y si no lo encontramos o bien nos toca movernos del sillón para hacer los cambios si podemos realizar los ajustes desde los propios mandos del televisor o nos toca esperar a que lo encontremos.

Antes debemos emparejar ambos dispositivos, para ello será necesario que el reloj esté actualizado a WatchOS 11, para lo cual necesitamos un iPhone con iOS 18. Esta actualización solo con algunos modelos entre los que se encuentran el Apple Watch SE 2, el Apple Watch Series 6 y posteriores y ambas generaciones del Apple Watch Ultra. Si tus dispositivos son compatibles, podemos seguir los siguientes pasos:

Comprueba que ambos dispositivos están conectados a la misma red.

Enciende el televisor y tu Apple TV

Desde el reloj abre la app “ remote ”

” Selecciona Apple TV. Si no está visible tendremos que añadirlo pulsando el botón “ más ”

Si no está visible tendremos que añadirlo pulsando el botón “ ” En la pantalla del reloj aparece un código , en la pantalla del Apple TV.

, en la pantalla del Apple TV. Completado el proceso de emparejamiento ya estará preparado para controlar todas las funciones.

ya estará preparado para controlar todas las funciones. De esta forma ya estará preparado para controlar las funciones del Apple TV.

Con esta nueva función que incluyen los relojes de Apple, podemos prescindir del mando a distancia y realizar los ajustes desde la propia pantalla del reloj. En un principio la app solo era compatible con los Apple TV 4K. Ofreciéndonos la posibilidad de movernos por la interfaz de TvOS y funciones básicas como entrar y salir de los menús, reproducir o pausar contenidos. Algo que con esta nueva actualización cambia por completo.

Ahora además incluye otras funcionalidades que permiten subir y bajar el volumen, silenciar o detener el puesto o incluso, incluir subtítulos y apagar y encender el Apple TV. Incluso puedes invocar a Siri desde tu Apple TV manteniendo presionada la esfera del reloj. A partir de este momento, solo tienes que coger sitio en el sofá, elegir tu programa preferido y sentarte a disfrutar de los contenidos, sin preocuparte o no por si encuentras el mando a distancia o te lo has dejado lejos. Ya no tendrás que volver a levantarte a buscarlo.