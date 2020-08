Este simple llavero convierte tu móvil en un preciso termómetro corporal

El COVID-19 sigue entre nosotros, y así parece que va a seguir siendo durante bastante tiempo. Un virus que genera muchos síntomas, uno de los más destacados es el de la fiebre alta, algo que ha convertido a los termómetros en un dispositivo imprescindible para hacer seguimiento de los síntomas del COVID-19. Hemos visto que se han instalado termómetros en multitud de lugares, y que se hacen este tipo de controles de forma generalizada para poder localizar posibles casos de temperatura alta y por lo tanto la posibilidad de que se pueda expandir el virus. Por esa razón siempre es interesante poder llevar un termómetro a mano. Y no solo por el virus, sino para cualquier otra situación es muy útil poder tener a mano un termómetro. Y este termómetro que se conecta al móvil sin duda es la mejor solución.

ThermBot.ai, el termómetro compacto para el móvil

Ya habíamos conocido algunos accesorios que convertían el teléfono en un termómetro, pero la verdad que en su gran mayoría ya están descatalogados y no se venden. En este caso se trata de un termómetro de pequeño tamaño, tanto que puede utilizarse como un llavero. Uno de los mejores aspectos es que no necesita batería y por tanto recargarla, ya que funciona con un conector USB, que permite enchufarlo al teléfono, concretamente a su puerto USB tipo C. Si no contamos con un conector de este tipo en el móvil, o tenemos un iPhone, contamos con el adaptador necesario para poder utilizarlo.

Además cuenta con conectividad bluetooth que le permite sincronizar su información con el teléfono sin necesidad de cables. Es un termómetro que permite conocer la temperatura tanto en grados Celsius como Fahrenheit y lo hace además en menos de un segundo, por lo que es un termómetro muy rápido. Además es compatible con los principales asistentes de voz, como son Google Assistant o Alexa de Amazon, por lo que podemos emparejarlo y enviar la información a estos dispositivos. Para utilizar el termómetro solo hay que conectarlo al móvil y apuntar con él a la zona de la que queremos conocer la temperatura corporal.

El termómetro cuenta con una pantalla de 135x240 píxeles LCD y RGB, y está terminado en acero inoxidable su cuerpo. Un termómetro que ahora ha llegado a Kickstarter, donde ha comenzado una campaña que ha conseguido con creces el objetivo marcado en un principio. Lo hace con un precio de 76 euros más los gastos de envío. Si nos hacemos con él lo recibiremos a partir del próximo mes de diciembre. Hay otras versiones disponibles, con los adaptadores incluidos o con la suscripción en la nube de por vida. Sin duda una excelente opción para llevar siempre encima un termómetro, algo bastante importante en los tiempos que corren, y más si este es compatible con nuestro móvil y lo asistentes de voz.