Este sensor de movimiento inteligente puede monitorizar nuestra actividad

En los últimos años hemos visto cómo la tecnología puede ayudarnos en nuestras actividades diarias, sobre todo con ayuda de los wearables, dispositivos diseñados para poder vestirlos mientras analizan esa actividad física. Pero los fabricantes cada vez ofrecen más alternativas para analizar la actividad, incluso si estamos utilizando otro tipo de objetos, como bicicletas. En estos casos un sensor de movimiento inteligente puede aportar información extra a nuestras actividades y una perspectiva diferente de estas.

Así es el nuevo Huawei S-TAG

La firma lanzó en Europa este dispositivo hace una semanas, que básicamente tiene distintos propósitos, tantos como pueda albergar nuestra imaginación. Por ejemplo, podemos acoplarlo a la rueda de la bici, para poder analizar nuestros movimientos con ella. Esto lo consigue gracias a sensores de movimiento de 9 ejes integrados, que pueden analizar hasta 13 parámetros diferentes. Huawei ha colaborado con la Academia China de Ciencias del Deporte, para poder ofrecer consejos sobre entrenamientos saludables y recomendaciones a la hora de practicar deportes de forma profesional.

Huawei S-TAG | Huawei

Es un dispositivo muy ligero, no vamos a notar que lo llevamos encima, y no va a penalizar el peso de la bicicleta con sus 7.5 gramos. De hecho, pesa menos que unos auriculares Bluetooth. Además, es sumergible hasta 50 metros de profundidad, por lo que podríamos colocarlo también en objetos acuáticos, como un kayak o embarcación hinchable. Como decimos, está preparado para colocarse en los radios de una bicicleta, convirtiendo en inteligente una bici que no cuente con conectividad inalámbrica. Además, puede analizar los movimientos de cintura y de los pies del usuario, por ejemplo, si lo colocamos en unas zapatillas, por lo que como podéis comprobar cuenta con modos de uso para adaptarlo a estos distintos casos.

HUAWEI S-TAG | HUAWEI

Otra ventaja interesante es que su consumo de energía es mínimo, ya que su batería ofrece una duración de hasta 30 días con una sola carga, por lo que vamos a poder olvidarnos de estar todos los días cargándolo, algo muy cómodo cuando practicamos deporte a diario. Un dispositivo que desde luego puede ser extremadamente útil para cualquiera que practique deporte, aunque sea moderado, a diario. Y es que la posibilidad de usarlo en multitud de objetos y ubicaciones hace de él un gadget que se puede rentabilizar muy rápido.

Además, no es nada caro, ya que se pueden comprar por unos 50 euros. Desde luego es un complemento perfecto para nuestros wearables, porque se sincroniza con nuestro teléfono y lo podemos usar de muchas formas diferentes. Es algo así como un Airtag del movimiento, y sin duda es de lo más interesante que ha lanzado Huawei en los últimos meses.

TE PUEDE INTERESAR: