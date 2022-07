¿Problemas con tus auriculares Huawei? Así puedes resolverlos

Restablecer un dispositivo a su estado original de fábrica, es algo que dependiendo del que ser trate tendremos que meditar mucho. Esto supone borrar por completo todos los datos que conteniente, los ajustes y cuentas de usuario. Por lo que antes de hacerlo debemos valorar muy muy el motivo que nos lleva a ello. Pero en el caso de los auriculares inalámbricos puede suponer más beneficios que desventajas, te contamos cómo hacerlo.

Restable de fábrica tus auriculares Xiaomi

Los dos motivos principales que nos pueden llevar a restablecer los auriculares son principalmente por mal funcionamiento y porque ya no vayamos a hacer uso de estos y los vayamos a vender o a prestar a otros usuarios. En ambos casos, estos perderán toda vinculación con los dispositivos previamente enlazados y todos los ajustes que hayamos realizado para la mejora del sonido. En la mayoría de casos gracias a la facilidad de su configuración no disponen de app para llevar cabo este tipo de acciones. Pero existe un método de lo más sencillo para llevar a cabo esta operación. Este tipo de auriculares usan un estuche de carga tanto para guardarlo como para recargar sus baterías y debemos hacer uso de este para la restauración. En la carcasa encontramos un botón que pasa desapercebido para la mayoría de los usuarios el cual debemos de pulsar.

Estuche de carga | Huawei

En el lateral derecho del estuche de carga encontramos un botón totalmente integrado en la carcasa. Puede que nunca hayamos reparado en él si no nos hemos fijado.

de carga encontramos un botón totalmente integrado en la carcasa. Puede que nunca hayamos reparado en él si no nos hemos fijado. Con el estuche del auricular abierto y estos dentro.

Mantén presionado dicho botón durante 10 segundos , veras un leve parpadeo de led del estuche que nos indica que se ha realizado correctamente.

, veras un leve parpadeo de led del estuche que nos indica que se ha realizado correctamente. Así borramos todos los datos como si fuera la primera vez que los sacáramos de su caja.

De este modo estarán de nuevo en modo emparejamiento automático, listos para ser usados de nuevo ya sea por otro usuario o conectarlos a nuestros dispositivos.

Los cascos inalámbricos nos permiten movernos con mayor libertad al no estar unidos de forma física a otros dispositivos. La calidad del sonido es bastante buena, aunque no llega aún a la que alcanzan sus homólogos con cable, pero es algo que no llegamos a apreciar significativamente. Aunque su uso con otros dispositivos es algo más limitados que en el caso de los auriculares con cable, ya que dependemos de la vinculación por Bluetooth con otros dispositivos. En este caso nos permite conectarlos a dos dispositivos, pero no usarlos de forma simultánea con ambos. Para sincronizar un segundo dispositivo debemos pulsar de nuevo el botón del estuche. Pero esta vez sólo lo haremos durante un par de segundos. De este modo, entra en modo emparejamiento y una vez detectado por el dispositivo podremos vincularlo. Siempre podemos desactivar el bluetooth del dispositivo que no vamos a usar para evitar interferencias. Y volver a activar el Bluetooth para usarlos de nuevo. De este modo evitamos vincular y desvincular los auriculares todo el tiempo.