Este es quizás el mejor smartwatch que puedes comprar algo más de 20 euros

Contar con un reloj inteligente se ha convertido en algo habitual para muchas personas. Lo que en otros tiempos era sinónimo de gastarse mucho dinero, ahora no lo es, ni mucho menos. Y es que por apenas 20 euros podemos hacernos con algunos relojes que nos ofrecen esas tres “B” tan deseadas, las de bueno, bonito y barato. Y es que hoy nos fijamos en un modelo que ha bajado de precio mucho en las últimas semanas, y que sin duda se ha convertido en uno de los mejores que podemos comprar si queremos iniciarnos en eso de tener un reloj inteligente, o si simplemente buscamos uno sencillo y completo que no nos obligue a hacer un gran desembolso. Hablamos del Amazfit Neo, un reloj que nos recuerda a los clásicos Casio, pero con una electrónica inteligente.

Tiene todo lo que necesitamos

Este reloj se lanzaba hace ya un año, y en este tiempo se ha convertido en uno de los más populares de Amazfit, esa firma que tiene una relación estrecha con Xiaomi, y que se ha especializado en wearables de grandes prestaciones y precios ajustados. Se trata del único modelo de la marca que cuenta con una pantalla LCD, como la de los clásicos Casio, con un diseño bastante similar. Pero desde luego este reloj nos parece un acierto porque es muy barato y nos ofrece multitud de funcionalidades. Porque cuenta con un sensor del ritmo cardiaco, que puede medir nuestro ritmo durante las 24 horas del día.

Amazfit Neo | Amazfit

Incluso puede hacer seguimiento de nuestro sueño mientras dormimos, utilizando los diferentes sensores con los que cuenta. Pero va mucho más allá, porque podemos consultar en tiempo real los pasos que hemos andado, así como las calorías consumidas. Se conecta a nuestro reloj mediante conectividad Bluetooth, por lo que los datos que se recogen de nuestras actividades podemos consultarlos directamente desde nuestro teléfono móvil. Es muy liviano, y prácticamente ni lo notamos en la muñeca. Y sin duda uno de los aspectos que más nos gusta, que su pantalla está siempre encendida, como la de los clásicos relojes con pantalla LCD, por lo que el uso del reloj es igual al que hacíamos de estos, contando con una excelente visualización durante todo el día.

Amazfit Neo | Amazfit

Además, cuenta con retroiluminación blanca, por lo que podemos encenderla cuando no hay luz. Además, se puede activar que se encienda automáticamente cuando la acercamos a nuestro rostro para consultar la hora de noche. Y a todo esto tenemos que añadir una autonomía que perfectamente puede llegar a un mes con una sola carga, por lo que no vamos a tener que estar cargándolo todos los días como la mayoría de relojes inteligentes. Y lo mejor, que podemos encontrarlo por algo más de 20 euros en tiendas como MediaMarkt o El Corte Inglés, y también en Amazon, aunque no siempre esté disponible. Así que, si buscas un reloj bueno, completo y muy barato, que sea como un reloj tradicional, este es sin duda el mejor que puede comprar ahora por su gran relación de prestaciones y precio.