Este iPad Pro no se actualizaría a iPadOS 17

Hace unos días os contábamos algunos detalles sobre qué móviles se actualizarían a iOS 17, según los primeros detalles que están aflorando. Y es que el WWDC 2023 cada vez está más cerca, una cita en la que conoceremos tanto la nueva versión de iOS, la 17, como la su variante para tabletas, la de iPadOS 17, que también llegará cargada de novedades. Ahora nuevos detalles nos dan una idea de qué dispositivos podrían actualizarse y cuáles no, cuando hablamos de las tabletas más avanzadas de la marca.

Estos modelos no actualizarán

Es ley de vida, también en la tecnología, que la llegada de actualizaciones deje fuera a los dispositivos menos preparados y por tanto de mayor edad. En esta ocasión estamos ante la nueva versión del sistema operativo para estas tabletas, iPadOS 17, y según un medio especializado en el entorno de los de Cupertino, parece que los iPads Pro tendrán su primera baja en este sentido de cara a la llegada del nuevo sistema. Este sería el iPad Pro de 12,9 pulgadas lanzado en 2015. Así que este modelo no contará ya con la actualización al nuevo sistema que se presentará el próximo mes de junio.

La misma suerte correría el iPad de quinta generación, que también se lanzó en 2015, y que por exigencias de hardware ya no sería capaz de adoptar el grueso de novedades de este sistema. Así que, si tienes uno de estos modelos, tienes que saber que, aunque no te actualices a iPadOS 17, seguirá siendo totalmente funcional tu dispositivo, lo único es que no podrás disfrutar de las novedades de este nuevo sistema, pero seguirás con todas las de iOS 16 totalmente activas, lo que seguro que le otorgará otros cuantos años de vigencia a tu iPad.

No es para quejarse ni mucho menos, porque no encontrarás una sola tableta Android que siga actualizando su sistema operativo pasados ya casi ocho años desde su lanzamiento. Así que si tienes una tableta podrías plantearte ya el salto a un nuevo modelo, si es que necesitas sí o sí seguir viviendo esa sensación de estrenar algo cada mes de septiembre junto con la llegada de los nuevos iPhone. Eso sí, al menos los usuarios de estos iPads Pro no se perderían una actualización importante, ya que se especula con que contaría con menos novedades que la versión anterior.

Se espera que este año Apple se vuelque en la llegada de su nuevo sistema operativo, RealityOS, que será el que alimente a las primeras gafas de realidad virtual de Apple. De ahí que en general los demás sistemas operativos de la marca californiana no vayan a estrenar tantas novedades como cabría esperar. En cualquier caso, es cuestión de tiempo que cada uno de los actuales modelos de iPad vayan perdiendo las actualizaciones por cada nuevo año que cumplan. Mientras, en lo relacionado con los nuevos iPad Pro, esperamos novedades tanto en el procesador, que además de ser más potente, también vendrá acompañado de cambios en el Face ID.