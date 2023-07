Este cargador 6 en 1 con MagSafe es el accesorio imprescindible para los fans de Apple

La firma californiana es especialista en generar necesidades donde tradicionalmente no existen. Se sacaron de la manga MagSafe, un método de carga magnética que no ha tenido demasiada respuesta por parte de sus competidores, pero que se ha convertido en todo un éxito entre los seguidores de la marca. No solo hablamos de productos de Apple, sino sobre todo de todos esos fabricantes que están creando sus propias propuestas en este sentido. Esta es una de ellas, un cargador 6 en 1 que se acaba de estrenar en Kickstarter con una propuesta de lo más completa.

Todo lo que puedes cargar en él

Quien entra en el mundo de Apple normalmente suele volcarse de lleno, hasta tal punto que lo más normal es que termine haciéndose con un gran número de sus dispositivos. Y en ese caso no hay nada mejor donde centralizar la carga de todos esos dispositivos, que prácticamente cada día necesitan de energía extra para funcionar. En esta ocasión nos hemos fijado en el primer cargador 6 en 1 certificado por Apple que cuenta con tecnología GaN.

Lo mejor de este cargador es que permite cargar a la vez numerosos dispositivos de Apple, y todo porque de partida cuenta con una potencia de carga de 100W. Esto permite cargar todos esos dispositivos a la mayor velocidad posible, sin que esta se vea penalizada por tener varios cargando a la vez. Para que os hagáis una idea, este cargador ha sido diseñado para alojar perfectamente dispositivos como un iPhone, un Apple Watch, los AirPods, y a la vez cargar un iPad, un MacBook o cualquier otro dispositivo de Apple.

Y todo ello de forma simultánea, como decimos, sin penalizar la velocidad de carga. Porque al estar certificado por Apple, es capaz de brindar la misma potencia de carga que ofrecen los cargadores oficiales de la marca, solo que aglutina seis diferentes en uno solo. Además, al ser compatible con MagSafe y la carga inalámbrica, solo es necesario dejar reposar el dispositivo encima de la superficie de carga. Gracias precisamente a la tecnología GaN se puede disfrutar de tiempos de carga mucho más cortos que los habituales.

Además de los diferentes estantes donde colocar el iPhone, Apple Watch o los AirPods, en el lateral encontramos varios puertos USB para realizar la carga. Concretamente dos puertos USB tipo C, y uno tradicional tipo A. Además, este cargador para el iPhone cuenta con tecnología CryoBoost, que cuenta con una refrigeración que mantiene siempre el iPhone en su temperatura correcta, evitando así sobrecalentamientos por el aumento la potencia de carga y por tanto de la velocidad. Esto también contribuye a alargar la vida de la batería.

De paso, este cargador nos sirve de stand o soporte para el iPhone, de tal forma que con la base magnética podemos disfrutar del dispositivo tanto en vertical como horizontal. Un nuevo cargador que ahora se estrena en Kickstarter, donde a falta de toda la campaña, 59 días más, ya ha alcanzado el objetivo de financiación. Su precio parte de los 128 euros, y se comienza a entregar el próximo mes de octubre.