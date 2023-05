¿Lanzará nuevos cargadores MagSafe Apple?

Los cargadores MagSafe, y en general toda esta tecnología, se han convertido en una de las señas de identidad de los iPhone y otros dispositivos de Apple. La carga magnética es algo que se ha convertido en una absoluta realidad en el caso de los móviles de los de Cupertino, pero que en cambio no ha cuajado en el entorno de Android. Y tras un par de años con ella en el mercado, parece que Apple está dispuesta a darle un lavado de cara a los dispositivos que cuentan con esa tecnología. Estamos hablando principalmente de sus cargadores, que ahora podrían estrenar diferentes acabados.

¿Cómo serían los nuevos cargadores?

Hay que decir que toda esta información ha llegado de parte de un entusiasta de Apple, Kosutami, que es conocido por ser uno de los mayores coleccionistas de prototipos de la marca californiana. Y en esta ocasión lo que ha querido desvelar a través de un tuit es que Apple ha estado trabajando en algún momento con cargadores MagSafe para el iPhone de diferentes colores. Tanto es así que el mismo habría recibido alguno de estos dispositivos coloreados, tanto el propio cargador, con forma de pastilla, como del cable.

Este también estaría coloreado a juego con el cargador. En cualquier caso, según este filtrador parece que se habla en pasado de ello, como algo que en su momento se planteó Apple, pero que finalmente desechó. Y es que actualmente Apple vende sus cables USB tipo C en varios colores, como es el gris, negro, beige y plata, siendo sin duda uno de los cables de este tipo más caros del mercado. Y en cuanto al cargador MagSafe, solo lo tenemos disponible en color gris desde el momento que se lanzó al mercado.

Esto demuestra que Apple habría desarrollado estos cargadores en diferentes acabados, pero que habría desechado finalmente la idea de implementarlo en su gama. Aunque no dudamos de que habrían hecho bien en lanzarlos en diferentes colores, porque seguro habrían tenido unas excelentes ventas, no en vano lanzar estos cargadores con los mismos colores en los que están acabados los iPhone sería un gran acierto. Y no dudamos de que si lo plantearon y esos prototipos existen se lo volverán a plantear.

Quien sabe, lo mismo en el WWDC del próximo lunes tenemos novedades a este respecto, no hay que descartarlo en absoluto. Pero de momento parece que es eso, solo un deseo, y que lo único tangible es que esto fue solo una posibilidad para Apple en su momento. Además, las líneas de accesorios de Apple son realmente costosas y aportan un gran margen de beneficio a Apple. Un buen ejemplo es el cable USB tipo C del que hablábamos antes, que tiene un coste de nada menos que 50 euros. Y lo mismo pasa con este cargador MagSafe, que también tiene un precio realmente alto, de 49 euros. En cualquier caso, se dice que cuando el rio suena es que agua lleva, y en este caso esa agua puede ser un acabado en diferentes colores.