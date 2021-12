Con este altavoz no solo escuchas música, también puedes verla

Escuchar música es uno de los grandes placeres que nos ofrece la vida, lógicamente siempre que sea lo que cada uno consideremos como buena música, un concepto que evidentemente es muy diferente en cada persona. Pero no solo se trata de escuchar la música, o de sentirla, sino que no han sido pocos a lo largo de la historia quienes han intentado que esa música también tenga una forma visible, que sea posible palparla con la vista, y no solo con el oído. Y eso es lo que nos intenta ofrecer este nuevo altavoz que todavía tiene por delante 10 días de campaña en Kickstarter. Se denomina Van der Waals, y se compone de un material muy poco habitual, para precisamente darle vida a esa música.

Visualiza la música

Ese es el principal objetivo que han buscado los creadores de este altavoz, que además tiene unas dimensiones bastante generosas. Este altavoz toma prestado su nombre de un físico y premio Nobel holandés, Johannes Diderik van der Waals. Este es principalmente conocido por demostrar que los estados de agregación de gas y líquido se basan en el mismo nivel. Y para demostrar esto, han diseñado un gran altavoz que nos solo reproduce la música, sino que además es capaz de visualizarla. Y todo ello gracias a un ferrofluido, creado por la NASA, que ha sido utilizado por ejemplo para poder mantener el control del combustible en entornos con gravedad cero.

Desde luego son unas credenciales que a los profanos de la materia nos obnubila. Pero más allá de ello, lo cierto es que este material es el utilizado en este altavoz precisamente para poder convertir la música en algo tangible a nivel visual. Desde luego este altavoz no va a pasar desapercibido en tu hogar, porque tiene unas dimensiones generosas, y tiene una forma esférica de lo más llamativa. En la parte frontal es donde se encuentra este ferrofluido, que mientras no haya sonido a su alrededor, o emitiendo del propio altavoz, se mantendrá reposado en la parte inferior de este.

Pero en el momento que comience la música, o le hablemos muy alto, comenzaremos a ver cómo este material comienza a moverse por la superficie del altavoz, dando vida a esas composiciones que estemos escuchando. Desde luego el diseño de este altavoz es algo que sin duda lo diferencia del resto, y lo convierte en una pieza única para decorar nuestro rincón melómano. Además, la vista lateral del altavoz es si cabe más sorprendente, ya que podemos ver en acción a este ferrofluido, ganando en espectacularidad su propuesta. Un altavoz que además cuenta con luces LED para ofrecer una iluminación al compás de la música.

Viene con cuatro altavoces integrados, así como con Bluetooth 5.1, por lo que podemos reproducir la música desde nuestro móvil cómodamente. Cuenta con un conector USB tipo C, para alimentarse de la corriente eléctrica. Además, es un altavoz con mucha potencia, ya que brinda nada menos que 50W. Vamos, es el altavoz más selecto y llamativo que podrás poner en tu sala de estar, para poder disfrutar de la música como nunca antes. Este se puede comprar en Kickstarter por 309 euros, eso sí, todavía queda casi un año para que se entregue a quienes confíen en él.