Estas gafas de realidad virtual te matan en la vida real cuando mueres en el juego

La realidad sigue con su travesía en el desierto, y eso que desde que Meta nos anunció el advenimiento del Metaverso el bombardeo con lo virtual ha sido masivo. A pesar de ello parece que el gran público sigue sin estar interesado, y salvo por noticias como las de hoy, pocos titulares suele acaparar esta tecnología. Y es que uno de los precursores de la realidad virtual, el fundador de Oculus Palmer Luckey, hemos conocido que existe, o se han planteado que exista el que sin duda nos parece el lado más aterrador de la realidad virtual. Hablamos nada menos que de unas gafas capaces de matarte si mueres en el juego, no se nos ocurren palabras para describirlo.

Un absoluto disparate

Es verdad que no se trata de un dispositivo que se vaya a poner a la venta, pero ya el simple hecho de que alguien tan relevante en el mundo de la realidad virtual de pie a semejante objeto letal de manera tan alegre es algo cuando menos inquietante. Y es que como hemos podido ver en el blog del fundador de Oculus, ha mostrado una imagen y ha explicado el funcionamiento de unas gafas de realidad virtual capaces de matarte en el mismo momento en el que has muerto en el videojuego que estás usando con estas gafas.

Aunque este esperpento tiene una explicación, ya que Palmer Luckey es un fan del anime de Sword Art Online, un anime en el que se recrea un mundo donde efectivamente, esos jugadores mueren en la vida real cuando son eliminados en el videojuego. Digamos que es una reproducción de ese dispositivo de ficción que en este caso funciona de una manera diferente. Si en los animes son las microondas las que acaban con la vida de los jugadores, en este caso Luckey ha sido mucho menos sutil y ha utilizado su experiencia militar para un final mucho más explosivo.

Porque tal y como puede verse en la imagen, han integrado en las gafas tres explosivos de gran potencia, capaces de volarnos literalmente la cabeza una vez que hemos muerto en el juego. Desde luego muchos nos dábamos crédito al leer la entrada del fundador de Oculus en su blog. Y no lo decimos por el dispositivo en sí, sino porque más allá de estar basado en una historia de ficción, que alguien tan siquiera se haya atrevido a hacer realidad este dispositivo nos parece escalofriante.

Y no por el dispositivo en sí, sino porque como bien sabemos todos seguro que hay personas en el planeta que no tendrían inconveniente en jugarse una partida con estas gafas en su cabeza. Y todo con tal de obtener cierto reconocimiento en las redes. Hemos visto retos de lo más absurdos en redes sociales que han terminado con la vida de muchos usuarios. Y no dudamos que más de alguna cabeza poco centrada ya estará pensando en cómo hacer realidad un torneo de este tipo, aunque sea evidentemente en la clandestinidad. Porque una cosa es leer un manga, y otra muy distinta que alguien te diga, oye, que esto ya existe y se puede hacer, desde luego es un auténtico disparate, que es más hiriente viniendo de alguien que se supone es un líder en la industria.

