Con esta nueva batería externa de Xiaomi no tienes que llevar cables contigo

Las baterías externas son un gran invento, no se pueden describir de otra manera, ya que son capaces de alimentar a todo tipo de dispositivos de pequeño tamaño allá donde no haya corriente eléctrica, ocupan poco espacio y además suelen ser muy baratas, lo que les convierte en el accesorio perfecto para todo usuario de tecnología que se precie. Pero tienen un inconveniente, y es el de tener que llevar siempre encima un cable para poder cargar el dispositivo. Cuentan con todos los puertos que queramos, pero lamentablemente el cable siempre lo tenemos que poner nosotros. Eso no pasa con la nueva batería que acaba de presentar Xiaomi, y que desde luego en este aspecto es bastante original.

Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank con cable

Sin duda puede parecer algo poco destacable, un sencillo cable, pero desde luego en este caso nos parece algo de lo más útil y práctico. Y es que esta nueva batería externa de Xiaomi viene con un cable USB tipo C integrado. Esto quiere decir que no pasa nada porque te olvides del cable de carga del móvil, o que simplemente no te apetezca llevarlo encima. En todos esos casos con esta nueva batería no lo necesitarás. Un cable que además viene a juego con el color de la propia batería, en un acabado pastel azul o beige.

Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank | Xiaomi

Pero no solo cuenta con este cable, sino que además podemos optar por los otros puertos con los que cuenta, como son otro USB tipo C adicional y un USB tipo A, por lo que vamos a poder cargar otros dispositivos que no sean tipo C añadiendo el cable que se adapte mejor a ellos. Todos ellos nos ofrecen una potencia de carga de 22.5W, más que la que nos ofrecen el grueso de móviles de gama de entrada o media, por lo que no notaremos diferencias de tiempo a la hora de cargarlos.

Sin duda es una batería especialmente versátil, por todas las opciones que nos ofrece a la hora de cargar varios dispositivos. Como ya nos dice su nombre, es una batería con una capacidad de 10000mAh, y cuenta con todo lo que podemos esperar de una batería externa de este tipo.

Como son funciones de protección de la carga, para evitar el sobrecalentamiento. En definitiva, con ella sabemos que las baterías de nuestros dispositivos no corren peligro por cargarse de una manera inestable, sino todo lo contrario. Como es habitual en las baterías de Xiaomi, tiene cuatro LEDs de color blanco que nos indican el nivel de carga de la batería en tiempo real.

Precio de la Xiaomi 10000mAh Pocket Edition Power Bank

Como es habitual en el caso de Xiaomi, tenemos una batería con unas características únicas y un precio que es realmente ajustado. Ya que podemos hacernos con ella por apenas 16 euros al cambio. Como era de esperar se ha puesto a la venta en China, pero si le seguimos el rastro es posible que podamos incluso importarla a España a través de una de las tiendas online de aquel país que todos conocemos.