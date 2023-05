Ya es oficial, la esperada Xiaomi Pad 6 llegará a España

Ha sido una de las tabletas más esperadas de los últimos años podríamos decir, porque exceptuando el modelo Pro más grande lanzado el pasado año, la predecesora de esta Xiaomi Pad 6 no tenía actualización desde hace ya casi dos años. Y no solo hace semanas que se presentó en China, sino que además ahora está disponible en España. Hoy hemos conocido que esta nueva tableta dejará de ser exclusiva en China y por fin dará el salto al resto del planeta, incluyendo España, vamos a conocer todos los detalles.

Llegará a España

Eso es lo que ha confirmado ahora Xiaomi, que la nueva Xiaomi Pad se pondrá a la venta en España, aunque de momento y desafortunadamente no se sabe nada del precio que tendrá, ni tampoco a partir de cuándo la tendremos disponible para comprar. Pero es de esperar que lo haga a un precio similar con el que se estrenó hace dos años cuando hizo lo propio en nuestro país. El pasado año, después de meses en China, se estrenaba en España en el mes de marzo con un precio de partida de 369 euros. Viendo cómo ha evolucionado la inflación no sería extraño que el precio roce o supere por poco los 400 euros.

Xiaomi Pad 6 Pro | Xiaomi

Una tableta que de mantener esta relación de prestaciones y precio seguirá siendo muy competitiva y uno de esos modelos deseados por todos los usuarios, plantando cara al dominio de los iPad en todas las gamas, sobre todo en la de entrada y media. En este caso tenemos un modelo estándar alimentado por el Snapdragon 870, y que en el caso del modelo Pro será el potente Snapdragon 8+ Gen 1. Será sobre todo el modelo Pro el que ofrezca unas características dignas de un smartphone de gama media premium. Con detalles como una cámara de 50 megapíxeles dual en la parte trasera. Pero ambos modelos compartirán características tan interesantes como una pantalla de 144Hz, carga rápida de hasta 67W, o Wifi 6e de alta velocidad. Unas tabletas que además presumen de un diseño sorprendente, tanto es así que son muy parecidas en la parte posterior, en su módulo de cámara, al Xiaomi 13, por no decir que es idéntico.

La tableta de Xiaomi llegará a su vez con una nueva versión de la capa de personalización de la marca china. Esta es MIUI 14 for Pad, que es una versión adaptada a las pantallas grandes. Y es que hay que recordar que estamos hablando de dos dispositivos que cuentan con paneles bastante grandes, en ambos casos de 11 pulgadas. Lo que no sabemos es si tendremos una versión adicional más grande, una Xiaomi Pad 6 con un panel de 12,4 pulgadas. Su predecesor se lanzó el pasado año con una pantalla más grande como gran reclamo, aunque en el resto de características no ofrecía nada especialmente nuevo respecto de los otros modelos.

Unas tabletas que llegarán pronto a España y en las que echamos en falta una característica concreta, como es la pantalla con tecnología OLED, con ellas estaríamos ante un producto redondo, pero no podían ser perfectas.